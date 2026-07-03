Demanda digital impulsiona setor tecnológico em Portugal

O mercado português de tecnologia atravessa um período de maior demanda por competências digitais, impulsionado pela modernização de processos, pela adoção de novas tecnologias e pela necessidade de ampliar a capacidade técnica das empresas.

Segundo o "Digital Decade Country Report 2025", da Comissão Europeia, Portugal registrou, em 2024, 8,63% das empresas com adoção de inteligência artificial, percentual inferior à média da União Europeia, de 13,48%. O mesmo relatório aponta que especialistas em TIC representavam 5,2% do emprego total no país, acima da média europeia de 5%, mas ainda abaixo da meta nacional de 7% até 2030.

A disponibilidade de profissionais qualificados também aparece como um dos desafios do setor. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que a maioria dos países da organização enfrenta escassez relevante em ocupações de alta qualificação, cenário que pressiona empresas a reverem estratégias de recrutamento, formação e expansão.

Empresas buscam escala diante de projetos mais complexos

A combinação entre digitalização, pressão por eficiência e disputa por talentos especializados tem favorecido movimentos de consolidação no setor de tecnologia. Nesse ambiente, aquisições e integrações empresariais passam a compor estratégias voltadas à ampliação de escala, diversificação técnica e capacidade de execução.

É nesse contexto que a LUZA Group concluiu a aquisição da Syffer, empresa portuguesa de tecnologia. A operação marca a primeira movimentação de M&A da multinacional e ocorre em um momento no qual companhias de tecnologia, engenharia e consultoria buscam ampliar estruturas para responder a demandas de transformação digital.

Com a integração, a Syffer passa a atuar como Syffer by LUZA. A empresa mantém sua atuação no mercado português e passa a integrar a estrutura internacional da LUZA Group, que reúne frentes ligadas a engenharia, tecnologia, educação, inovação e talento.

Movimento reforça atuação em tecnologia

A operação está relacionada ao fortalecimento da atuação da LUZA na área de tecnologia em Portugal. O movimento acompanha uma dinâmica de mercado em que empresas procuram combinar conhecimento técnico, presença local e capacidade internacional para atender projetos que exigem maior especialização.

Segundo Tiago Monteiro, CEO da LUZA Group, a aquisição está associada ao planejamento de expansão da companhia e à necessidade de acompanhar novas exigências do mercado.

"A aquisição da Syffer marca a primeira operação de M&A da LUZA e inaugura uma etapa de expansão planejada. O movimento está ligado ao fortalecimento da atuação em tecnologia, à integração de novas competências e à preparação do grupo para responder a um mercado digital cada vez mais exigente", afirma.

Integração deve priorizar continuidade operacional

De acordo com Monteiro, o processo de integração será conduzido com foco na continuidade das operações, na relação com clientes e na preservação da experiência construída pela Syffer no setor de tecnologia em Portugal.

A partir da operação, a LUZA Group amplia sua presença na área de tecnologia no país. Nos próximos meses, a multinacional deve avançar em iniciativas relacionadas à integração da Syffer e ao desenvolvimento da atuação do grupo nesse segmento.