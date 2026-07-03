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Portugal vira sobre Croácia e vai às oitavas com gols de CR7 e Ramos

Jogo teve fim dramático com gol contra de empate anulado após VAR

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/07/2026 às 00h21

Ao estilo dramático tal como o fado, Portugal se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo após vitória de virada por 2 a 1 sobre a Croácia, na noite desta quinta-feira (2), em Toronto (Canadá). Os gols saíram durante um frenético segundo tempo. Perisic abriu o placar aos oito minutos, CR7 empatou de pênalti aos 23 e Gonçalo Ramos selou a vitória aos 48 minutos. Quando o resultado parecia definido, a Croácia arrrancou o empate com gol contra aos 57 minutos, para desespero dos portugueses. Após checagem do VAR, que demorou quase cinco minutos, o gol foi anulado. A partida ainda segiu, com mais 10 minutos de acréscimos, até o apito final aos 63 minutos assegurar de vez a presença de Portugal na próxima fase.

O jogo ficou marcado pela atuação do craque português, de 41 anos, que pela primeira vez balançou as redes em um partida eliminatóiria da Copa. O atacante também tornou-se o jogador com mais velho a marcar em jogo mata-mata do Mundial. CR7 deixou o campo visivelmente contrariado aos 36 minutos da etapa final, quando o técnico o substituiu pelo meio-campista Ruben Neves.

Nas oitavas de final, Portugal medirá forças com a vizinha Espanha, que mais cedo levou a melhor sobre a Áustria por 3 a 0. O embate das seleçõs ibéricas será na próxima segunda (6), às 16h (horário de Brasília), em Dallas (Estados Unidos).

Portugal começou melhor no primeiro tempo, com quatro finalizações nos primeiros 16 minutos de jogo, a mais perigosa delas aos 4. A jogada começou com Rafael Leão disparando com a bola pela esquerda e cruzando na medida para Bruno Fernandes finalizar dentro da área, mas o goleiro Livakovic fez ótima defesa. A parir daí os portugueses passaram a ter mais posse de bola, mas atacavam com lentidão, facilitando para a defesa bem armada dos croatas, e também não foram efetivos nas finalizações. A partida ficou arrastada. Já no minuto final, João Cancelo cruzou na área e, ao tentar desviar a bola, Stanisic deu de bandeja para Rafael Leão bater sozinho, mas ele chutou mal e isolou.

Na volta do vestiário, logo no primeiro minuto, Nuno Mendez invade a área e tem a chance de abrir o placar, mas decide rolar para Cristiano Ronaldo que para na marcação. No minuto seguinte, foi a vez de croata Kovacic entrar na grande área e, pela esquerda, chutar firme , mas o goleiro Diego Costa defendeu. Seis minutos depois, não teve jeito: a Croácia inaugurou o marcador. A jogada começou pelo lado direito com cruzamento de Stalinic para Matanovic, mas a bola passou direto e caiu nos pés de Pericisic, que chutou na saída de Diego Costa, acertando o fundo da rede.

O jogo seguiu acelerado, totalmente diferente da primeira etapa. Aos 12 minutos, faltou pouco pra Rafael Leão empatar ao disparar uma bomba da entrada da área, mas a bola explodiu no travessão. No minuto seguinte, Diego Costa salvou o gol português ao defender um chute certeiro de Petar Sucic. O ataque português seguiu com tudo para empatar e quase conseguiu aos 15 minutos: João Cancelo cruzou para CR7 bater no fundo do gol na saída de Livakovic, mas o bandeira marcou impedimento, depois confirmado em revisão do VAR.

Aos 19 minutos, os portugueses reclamaram de pênalti após Renato Veiga ser agarrado dentro da grande área por Vlasic. Após checagem do VAR, o árbitro marcou pênalti. CR7 cobrou com categoria e deixou tudo igual em Toronto. O atacante deslocou o goleiro Livakovic, que foi para direita, e bateu no meio do gol. Foi o terceiro do craque lusitano nesta edição do Mundial e o primeiro gol em um jogo mata-mata da Copa.

A luta pela classificação foi ficando dramática. A Croácia quase passou à frente do placar aos 29 minutos, com chute forte de Kovacic da entrada da área, mas a bola acertou a trave e no rebote Diego Costa salvou novamente. Os croatas seguiram colecionando chances de gols. Aos 43, Sucic cruzou da direita para Pasalic, que se livrou da marcação ante de cabecear ao gol, mas a bola foi para fora. Até que aos 48, Rafael Leão cruzou na área para Gonçalo Ramos, que subiu no meio de dois marcadores e marcou de cabeça o gol da virada e da classificação de Portugal às oitavas de final.

Antes do apito final, aos 57 minutos, quase que a Croácia arranca o empate com gol contra de Ruben Neves, que interceptou a bola que batera em Pasalic. Após checagem do VAR o gol foi anulado pelo árbitro, que viu impedimento de Pasalic. Os portugueses suspiraram aliviados. A partida só terminou aos 63 minutos, com surpreendentes 18 minutos de acréscimos.

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