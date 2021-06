São Martinho: Exames de rotina e atendimentos eletivos estão suspensos devido a covid-19

A secretaria de saúde informou na manhã desta quarta-feira, 09 de junho, que está suspenso os exames de rotina e atendimentos eletivos, devido ao aumento expressivo de casos suspeitos de covid-19 no município.

Todos os atendimentos serão apenas de urgência e emergência.

A prefeitura pede aos munícipes que sigam as medidas de prevenção contra a covid-19 e evitem aglomerações.

