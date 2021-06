Previsão do tempo no RS: Inmet alerta para risco de temporais nesta quarta-feira

A quarta-feira (9) será marcada por tempo instável no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, áreas de instabilidade de altitude conhecidas como "cavado" (combinadas com o vento úmido que sopra do oceano em direção à costa gaúcha) devem provocar precipitações fortes em pontos da Serra, da Campanha e das regiões central e norte gaúchas.

Veja como deve ficar o tempo na sua região nesta quarta-feira (9):

Região Metropolitana: a quarta-feira (9) terá chuva intercalada com períodos de céu nublado. Há alerta de temporal para a região, com risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento (de até 100 km/h). Em Esteio, os termômetros variam de 15°C a 21°C.

Serra gaúcha: a quarta-feira (9) terá chuva intercalada com períodos de céu nublado. Há alerta de temporal para a região, com risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento (de até 100 km/h). Em Vacaria, os termômetros variam de 13°C a 19°C.

Litoral Norte: a quarta-feira (9) terá chuva intercalada com períodos de céu nublado. Há alerta de temporal para a região, com risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento (de até 100 km/h). Em Torres, os termômetros variam de 15°C a 18°C.

Litoral Sul: a quarta-feira (9) terá chuva intercalada com períodos de céu nublado. Há alerta de temporal para a região, com risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento (de até 100 km/h). Em Rio Grande, os termômetros variam entre 15°C e 19°C.

Região Norte: a quarta-feira (9) terá chuva intercalada com períodos de céu nublado. Há alerta de temporal para a região, com risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento (de até 100 km/h). Em Passo Fundo, os termômetros variam de 13°C a 20°C.

Região Noroeste: a quarta-feira (9) terá chuva intercalada com períodos de céu nublado. Há alerta de temporal para a região, com risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento (de até 100 km/h). Em Cruz Alta, os termômetros variam de 14°C a 19°C.

Região Sul: a quarta-feira (9) terá chuva intercalada com períodos de céu nublado. Há alerta de temporal para a região, com risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento (de até 100 km/h). Em Canguçu, os termômetros variam de 11°C a 16°C.

Região Central: a quarta-feira (9) terá chuva intercalada com períodos de céu nublado. Há alerta de temporal para a região, com risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento (de até 100 km/h). Em Santa Maria, os termômetros variam de 13°C a 20°C.

Campanha gaúcha: a quarta-feira (9) terá chuva intercalada com períodos de céu nublado. Há alerta de temporal para a região, com risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento (de até 100 km/h). Em Candiota, os termômetros variam de 13°C a 17°C.

Fronteira Oeste: de acordo com a Somar Meteorologia, a quarta-feira (2) será de tempo firme, com sol entre nuvens. O Instituto Nacional de Meteorologia, no entanto, incluiu a região no alerta de tempestade emitido para o Estado. Em Uruguaiana, os termômetros variam de 13°C a 20°C.

