Quarta, 01 de Julho de 2026
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Desinformação no crédito agrava superendividamento no Brasil

Falta de clareza nas escolhas financeiras amplia riscos; plataformas digitais usam IA para apoiar consumidores

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/07/2026 às 15h06
Desinformação no crédito agrava superendividamento no Brasil
Imagem do Magnific/Drazen Zigic

O superendividamento das famílias brasileiras atingiu patamares históricos. Segundo levantamento da Serasa, mais de 80 milhões de brasileiros encerraram 2025 inadimplentes, marca que se manteve pelo 11º mês consecutivo. Já a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela CNC, aponta que 79,5% das famílias tinham dívidas em janeiro de 2026, o maior percentual já registrado.

Embora a falta de renda seja um fator relevante, o problema vai além. A multiplicação de ofertas de crédito, como empréstimos, financiamentos, consórcios e cartões, tem levado muitos consumidores a tomar decisões financeiras mal informadas, focando apenas no valor da parcela e ignorando o custo total da operação.

De acordo com Geraldo Majela, CEO da BKOpen, o superendividamento é resultado de uma combinação de fatores estruturais e comportamentais. "Mesmo em cenários de melhora parcial da economia, muitas famílias ainda convivem com renda pressionada, inflação em serviços essenciais e alto custo do crédito. Ao mesmo tempo, houve uma expansão significativa da oferta nos canais digitais, tornando o acesso mais fácil e imediato".

"O problema é que, muitas vezes, o consumidor toma decisões financeiras focado na necessidade do curto prazo, sem avaliar completamente o impacto futuro das parcelas no orçamento", acrescenta.

Segundo o executivo, essa falta de clareza gera um efeito acumulativo que compromete a saúde financeira ao longo do tempo. Juros compostos, prazos longos e custos adicionais multiplicam o valor final pago. "O custo efetivo total inclui encargos, seguros e tarifas que nem sempre são percebidos com clareza. Isso pode gerar a falsa sensação de que o crédito é acessível, quando, na prática, compromete uma parcela relevante da renda futura", completa.

Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil mostram que a busca por crédito cresceu 3,51% em janeiro de 2026 em relação ao mesmo mês de 2025. Embora o aumento da digitalização tenha ampliado o acesso ao crédito, ele também trouxe novos desafios. Para Majela, o excesso de ofertas pode confundir o consumidor.

"Hoje, as pessoas recebem propostas constantemente via aplicativos, redes sociais, bancos e fintechs. Os produtos financeiros possuem estruturas complexas, com diferentes taxas, prazos e custos indiretos. Sem ferramentas adequadas de comparação e educação financeira, o consumidor pode acabar escolhendo soluções incompatíveis com sua capacidade de pagamento", avalia o CEO.

Mudança de comportamento e desafios do crédito digital

Nos últimos anos, o consumidor se tornou mais digital e autônomo, buscando informação antes de contratar crédito. No entanto, Majela ressalta que a facilidade de contratação online acelerou as decisões financeiras. "Muitas vezes, a contratação é feita em poucos minutos pelo celular. O desafio do mercado hoje é equilibrar conveniência com transparência e educação financeira", alerta.

Nesse cenário, plataformas digitais têm desempenhado papel fundamental ao organizar informações complexas de maneira clara e personalizada. "Com apoio de dados e inteligência analítica, é possível apresentar opções alinhadas ao perfil financeiro do consumidor, sua capacidade de pagamento e objetivos. A tecnologia permite simulações transparentes, visualização do impacto das parcelas e comparação entre diferentes cenários de crédito", explica o executivo.

Ele destaca que soluções como a BKOpen atuam justamente para simplificar a jornada de escolha de produtos financeiros. "Nosso objetivo é usar tecnologia para tornar o acesso à informação mais transparente, permitindo que o consumidor compare opções de forma inteligente e contextualizada. Quanto maior a clareza e a personalização da experiência, maior também a capacidade de tomar decisões financeiras seguras e conscientes", finaliza.

Para saber mais, basta acessar: https://bkopen.com/﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fibrafort
Tecnologia Há 4 horas

Lancha com Starlink estreia no maior evento náutico do Sul

Modelo de 35 pés fabricado pela Fibrafort, em Itajaí, será exposto pela primeira vez no Marina Itajaí Boat Show, de 2 a 5 de julho, com possibilida...

 Divulgação / Assurant
Tecnologia Há 4 horas

IA avança na vida digital dos brasileiros

Brasil se consolida como um dos mercados mais avançados na adoção de inteligência artificial, com consumidores que demonstram alta confiança na tec...

 Divulgação / INDSH
Tecnologia Há 7 horas

Hospital Papa Francisco realiza primeira cirurgia por vídeo

Procedimento traz menos dor no pós-operatório, menor risco de complicações, cicatrizes reduzidas e recuperação significativamente mais rápida.

Imagem gerada por IA/ChatGPT
Tecnologia Há 8 horas

Inteligência de dados impulsiona social commerce no Brasil

Expansão do TikTok Shop e profissionalização da creator economy aceleram uso de ferramentas que mapeiam tendências e otimizam vendas

 Imagem do Magnific/DC Studio
Tecnologia Há 9 horas

IA nas empresas cresce, mas adoção segue inicial

Levantamento da MIA mostra que a maioria das empresas ainda testa ou pesquisa agentes de IA, enquanto ganhos de eficiência já são percebidos nos CSCs

Tenente Portela, RS
17°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
17° Sensação
0.12 km/h Vento
99% Umidade
100% (14.41mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quinta
16°
Sexta
11°
Sábado
16°
Domingo
20°
Segunda
15° 12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

Lei reconhece Ayrton Senna como Herói da Pátria
Saúde Há 12 minutos

Nísia Trindade lança livro sobre bastidores da covid-19
Esportes Há 12 minutos

Inglaterra elimina RD Congo com dois gols de Kane e avança às oitavas
Câmara Há 48 minutos

Comissão debate importância de dados oficiais sobre a população LGBTQIA+; participe
Senado Federal Há 48 minutos

Hospitais deverão adotar medidas de prevenção ao tromboembolismo venoso

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,00%
Euro
R$ 5,93 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 331,057,27 -0,58%
Ibovespa
171,688,61 pts -0.2%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7053 (30/06/26)
02
15
54
63
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3723 (30/06/26)
02
04
05
06
07
10
12
15
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias