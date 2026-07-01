AVISO DE PAUTA: Estado inaugura nova UTI no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis

O Governo de Santa Catarina inaugura, nesta quinta-feira, 2, a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis. A entrega amplia a capacidade da unidade de 20 para 34 leitos de terapia intensiva, fortalecendo a assistência a pacientes em estado grave e a rede hospitalar estadual.

Serviço

O quê: Inauguração da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Governador Celso Ramos

Quando: Quinta-feira, 2, às 10h30

Onde: Hospital Governador Celso Ramos – Rua Irmã Benwarda, s/n, Centro, Florianópolis/SC.