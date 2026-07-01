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AVISO DE PAUTA: Estado inaugura nova UTI no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis

O Governo de Santa Catarina inaugura, nesta quinta-feira, 2, a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/07/2026 às 11h01
AVISO DE PAUTA: Estado inaugura nova UTI no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis
Foto: Reprodução/Secom SC

O Governo de Santa Catarina inaugura, nesta quinta-feira, 2, a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis. A entrega amplia a capacidade da unidade de 20 para 34 leitos de terapia intensiva, fortalecendo a assistência a pacientes em estado grave e a rede hospitalar estadual.

Serviço
O quê: Inauguração da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Governador Celso Ramos
Quando: Quinta-feira, 2, às 10h30
Onde: Hospital Governador Celso Ramos – Rua Irmã Benwarda, s/n, Centro, Florianópolis/SC.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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