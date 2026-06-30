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WhatsApp é um dos principais canais de venda do Delivery

Especialista destaca os riscos das soluções não oficiais, as vantagens da integração com a Meta e as principais tendências de personalização e auto...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/06/2026 às 19h57
WhatsApp é um dos principais canais de venda do Delivery
Imagem do Magnific/pch.vector

O segmento de alimentação está entre os que mais utilizam o WhatsApp como canal de relacionamento e vendas com o consumidor no Brasil. De acordo com dados de uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) publicada no Giro News, o aplicativo já alcançou 63% dos estabelecimentos que operam com entregas e é responsável por responder por 26% de todo o faturamento de delivery do setor.

Bruno Rosa, Head de Quality Assurance na Consumer, afirma que o principal risco de um negócio utilizar ferramentas não oficiais é a suspensão ou até mesmo o banimento da plataforma, deixando o estabelecimento sem um de seus principais canais de venda. Além disso, problemas recorrentes podem resultar na proibição permanente da criação de novas contas no aplicativo de mensagens.

"Sendo, atualmente, o maior aplicativo de comunicação no Brasil, o WhatsApp acabou se tornando também canal de venda para muitos negócios — e para restaurantes, isso não é diferente. Ou seja, qualquer risco é demais para um dono de restaurante que deseja escalar sua operação de forma saudável", detalha.

O profissional explica que, ao conectar seu número à API oficial da Meta, o restaurante garante a segurança de uma conta protegida e preparada para fins comerciais. Ele reforça que a integração oficial existe justamente para proteger os negócios que desejam realizar ações de marketing pelo WhatsApp de forma positiva, tanto para a empresa quanto para o cliente final.

"A experiência do cliente final melhora em relação a meios não oficiais, pois evita notificações frequentes e invasivas que podem até causar o efeito oposto do desejado pelo negócio", observa.

WhatsApp como ferramenta de fidelização

Na avaliação de Bruno, consumidores que costumam pedir delivery ou frequentar restaurantes geralmente possuem estabelecimentos de preferência. Porém, em meio à grande oferta de opções e aos constantes estímulos do mercado, é comum que esses clientes deixem de consumir nos locais que costumavam frequentar.

Nesse contexto, as campanhas via WhatsApp têm como principal objetivo reconquistar a atenção do consumidor e estimular sua fidelização, incentivando novos pedidos ou o retorno ao estabelecimento por meio de benefícios, promoções e cupons de desconto.

"Nesse momento, o cliente se sente lembrado, relevante, tendo a sensação de que é importante para o negócio, enquanto o restaurante é capaz de aumentar seu faturamento frequente sem necessariamente adquirir novos clientes inéditos", acrescenta o especialista.

Automação exige estratégia e equilíbrio

Para equilibrar automação e personalização, mantendo uma comunicação relevante e bem recebida pelos clientes, o Head de Quality Assurance explica que é fundamental utilizar a integração oficial da Meta. Segundo ele, todo o processo de automação segue diretrizes definidas pela própria plataforma, com o objetivo de garantir a segurança e a pertinência das mensagens enviadas. Antes de serem disparados, os conteúdos passam por revisão e precisam ser aprovados pela Meta.

O especialista ressalta ainda que a frequência dos envios deve ser planejada com cautela, pois um volume excessivo de mensagens pode gerar o efeito contrário ao desejado, afastando os consumidores. Por isso, recomenda-se que os estabelecimentos utilizem seus próprios dados de vendas para identificar os períodos mais adequados para contato, considerando fatores como dias da semana e sazonalidades do negócio. Em geral, intervalos de 7, 15 ou até 30 dias entre mensagens para um mesmo cliente tendem a ser mais adequados para preservar o engajamento e evitar desgaste na comunicação.

"É importante entender que o cliente pode voltar por própria vontade. Então, reativar clientes que já não pedem há muito tempo é uma boa solução. Além disso, incluir um cupom ou vantagem na mensagem vai garantir ainda mais sucesso", pontua.

Consumer 16 aposta em usabilidade e integração oficial

Bruno Rosa revela que as atualizações do Consumer 16 foram motivadas principalmente pelas demandas apresentadas pelos próprios restaurantes. Uma das solicitações mais frequentes, segundo ele, estava relacionada à interface da versão anterior do sistema. Para atender a essa necessidade, foram utilizados recursos tecnológicos e o conhecimento de especialistas da área para tornar a plataforma mais intuitiva e fácil de utilizar.

Além disso, ao identificar, tanto por meio de notícias quanto do feedback dos clientes, os riscos associados ao uso de soluções não oficiais de marketing via WhatsApp, a empresa percebeu a necessidade de desenvolver uma integração oficial com a Meta que fosse não apenas segura, mas também totalmente incorporada ao sistema. De acordo com o executivo, a proposta é utilizar os próprios dados do restaurante para facilitar o envio das campanhas, eliminando a necessidade de conhecimentos avançados em tecnologia.

Personalização deve liderar o futuro das vendas digitais

Entre as principais tendências para os próximos anos, Bruno Rosa destaca a personalização da comunicação e a acessibilidade proporcionada pelo WhatsApp, permitindo interações mais diretas e convenientes com os consumidores. Segundo ele, os restaurantes que adotarem essas características de forma antecipada, tanto nas operações de delivery, quanto no atendimento presencial, tendem a conquistar vantagem competitiva no mercado.

"Os restaurantes que adotarem essas características de forma antecipada, tanto nas operações de delivery quanto no atendimento presencial, vão sair na frente", conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://consumer.com.br/

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