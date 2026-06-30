Com apoio do Governo do Estado, primeira etapa do Complexo Hospitalar Santa Teresinha é entregue em Braço do Norte

Fotos: Comunicação Hospital Santa Teresinha

Mais um reforço para a saúde pública no Sul catarinense. Com o apoio do Governo do Estado, nesta segunda-feira, 29, foi entregue a primeira etapa da obra do novo Complexo Hospitalar Santa Teresinha, em Braço do Norte. A nova estrutura irá ampliar a capacidade de atendimento da instituição e fortalecer a assistência prestada à população do município e da região.

O Governo de Santa Catarina investiu R$ 2 milhões na obra. O complexo, com aproximadamente 5,7 mil metros quadrados, foi projetado para atender às demandas atuais e futuras do hospital, oferecendo mais qualidade, segurança, conforto, tecnologia e eficiência na assistência aos pacientes. Distribuída em três pavimentos, a edificação abrigará serviços estratégicos.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Seguindo a determinação do governador Jorginho Mello, estamos investindo na ampliação e modernização da rede hospitalar, com estruturas mais qualificadas, tecnologia e melhores condições para a população. Essa entrega do Complexo Hospitalar Santa Teresinha vai nos ajudar a distribuir melhor os atendimentos e a demanda existente nessa região tão importante para o estado”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Neste momento, foi entregue o primeiro pavimento, onde funcionarão 10 consultórios médicos, um moderno Ambulatório de Saúde, o Centro de Diagnóstico por Imagem e espaços destinados ao atendimento especializado.

Foto: Reprodução/Secom SC

A expansão também contará com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com capacidade para 20 leitos, iniciando as atividades com 10 leitos em funcionamento. Ainda terá uma Agência Transfusional, que dará mais agilidade e segurança ao atendimento dos pacientes.

No terceiro pavimento está previsto o novo Centro Cirúrgico, com seis salas, uma Central de Material e Esterilização (CME) e um auditório destinado à realização de treinamentos, capacitações e eventos científicos. Esses setores entrarão em funcionamento de forma gradativa.

Foto: Reprodução/Secom SC

“O complexo foi planejado para oferecer à população um atendimento cada vez mais digno e de qualidade, em sintonia com o padrão da saúde de Santa Catarina. O Hospital Santa Teresinha já é referência no Sul do estado e, agora com alta complexidade, queremos ampliar ainda mais essa atuação, contribuindo com o Governo do Estado para garantir que a população tenha acesso a saúde, que é um dos bens mais preciosos para as pessoas” , salientou o diretor-geral do Hospital Santa Teresinha, Vitor Hugo Abitante.

Ao todo, foram aportados R$ 22,4 milhões, entre recursos públicos e contrapartida do hospital, para a ampliação do complexo e a implantação da nova UTI. Estão previstos mais R$ 5,5 milhões em recursos públicos para o Centro Cirúrgico.

Foto: Reprodução/Secom SC

A inauguração do complexo representa um avanço para a saúde regional, ampliando a capacidade de atendimento, proporcionando melhores condições de trabalho às equipes e oferecendo mais segurança aos pacientes. A iniciativa consolida o Hospital Santa Teresinha como referência em qualidade, inovação e humanização na assistência à população.

Mais informações:

Victória Lopes

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