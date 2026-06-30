AVISO DE PAUTA: Estado implanta USB em São João Batista e entrega equipamentos para o SAMU SC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) implanta, nesta quarta-feira, 1º de julho, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com nova equipe de profissionais que irão atuar em São João Batista. Serão entregues uma Unidade de Suporte Básico (USB), uma ambulância branca e uma van para transporte de pacientes na região, além de novos equipamentos médicos destinados às Unidades de Suporte Avançado (USA) do SAMU em Santa Catarina. A iniciativa reforça a estrutura do atendimento pré-hospitalar e contribui para a qualificação da assistência prestada à população.

Serviço

O quê:Estado implanta USB em São João Batista e entrega equipamentos para o SAMU SC

Quando: quarta-feira, 1º de julho, às 9h

Onde: Quartel do Corpo de Bombeiros Militar – Rua Gilson Geraldo Sartori, nº 440, Centro – São João Batista/SC

Mais informações:

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Secretaria de Estado da Saúde

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