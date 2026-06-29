Governo do Estado inaugura unidade do Tudo Fácil em Tramandaí e entrega segunda unidade móvel do programa

A expectativa é que a agência realize cerca de três mil atendimentos por mês, número que pode aumentar durante o veraneio -Foto: Vitor Rosa/Secom

Dando continuidade ao projeto de modernização e ampliação da rede Tudo Fácil, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), inaugurou, na segunda-feira (29/6), a agência de Tramandaí, no Litoral Norte. Na mesma cerimônia, também foi entregue a segunda unidade móvel do programa, voltada à ampliação do atendimento itinerante em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. O ato contou com a participação do governador Eduardo Leite, do vice governador, Gabriel Souza, e da secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

Com a nova estrutura, a rede passa a contar com 12 unidades fixas no Estado, distribuídas em Porto Alegre (Centro, Zona Norte e Zona Sul), Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Gravataí e Canoas. Até 2019, o Tudo Fácil contava com apenas três unidades, todas localizadas na Capital.

“Um conceito que move este governo é de que o cidadão está no centro e de que é o Estado que precisa se organizar para que esse cidadão possa acessar os serviços de forma mais fácil. É o Estado que deve estar próximo para que o cidadão possa resolver seus problemas. O Rio Grande do Sul é hoje o Estado que mais tem serviços digitais no Brasil, mas as unidades físicas do Tudo Fácil também foram expandidas para, além de solucionar presencialmente as necessidades da população, também orientar sobre aquelas que podem ser resolvidas digitalmente. O Tudo Fácil está aqui mostrando em Tramandaí que olhamos para o cidadão com respeito e mostrando que ele é o destinatário final de todos os nossos esforços e ações”, disse o governador.

Implantação da estrutura em Tramandaí está relacionada ao crescimento populacional e econômico do Litoral Norte -Foto: Vitor Rosa/Secom

Novo espaço atende maior demanda no município

A nova unidade está localizada no segundo pavimento do Supermercado São Pedro, na Avenida João de Magalhães, 2.139, bairro Parque dos Presidentes, em um dos principais eixos viários de Tramandaí. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h. O espaço tem 259 metros quadrados, 12 guichês de atendimento e quatro guichês de autoatendimento. A expectativa é de cerca de três mil atendimentos por mês, número que pode aumentar durante o veraneio, em razão da população sazonal.

“A gestão pública moderna precisa facilitar a vida das pessoas. O propósito do Tudo Fácil é reunir diversos serviços em um único lugar, reduzir a burocracia, economizar tempo e aproximar o Estado do cidadão. Ao mesmo tempo em que avançamos na transformação digital, sabemos que muitas pessoas ainda precisam de um atendimento presencial e humanizado. Por isso, uma estratégia complementa a outra. Estamos construindo um governo mais eficiente, mais acessível e mais próximo da população. E, com a unidade móvel, conseguimos levar serviços públicos também aos municípios que ainda não contam com uma estrutura permanente”, afirmou Gabriel.

Entre os principais serviços oferecidos estão: a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), a solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), o Balcão Gov.br, os serviços do DetranRS, IPE Saúde, IPE Prev Procon RS e orientações para acesso ao portal rs.gov.br.

Segundo a titular da SPGG, Danielle Calazans, a expansão da rede busca acompanhar as transformações registradas nas diferentes regiões do Estado. "A ampliação do Tudo Fácil é planejada com base em indicadores e na evolução da demanda por serviços públicos. A chegada a Tramandaí fortalece a presença da rede no Litoral Norte e amplia o acesso da população aos serviços estaduais", ressaltou.

Unidade amplia atendimento no Litoral Norte

A implantação da estrutura em Tramandaí está relacionada ao crescimento populacional e econômico do Litoral Norte. A região passou de cerca de 324 mil habitantes, em 2015, para estimados 385 mil em 2025, crescimento de 19% em dez anos. No mesmo período, o Rio Grande do Sul cresceu 1,5%. Tramandaí, por sua vez, passou de 41.585 habitantes em 2010 para 54.387 em 2022, aumento de 30,79%. Durante a temporada de verão, a população do município pode mais que dobrar, ampliando a demanda por serviços públicos.

A implantação foi viabilizada por meio de parceria entre o Estado, a Prefeitura de Tramandaí e o Supermercado São Pedro. O investimento total foi de aproximadamente R$ 815 mil. Desse valor, cerca de R$ 630 mil foram aportados pelo Estado em mobiliário, equipamentos e instalação da rede lógica pela Procergs. A iniciativa privada investiu aproximadamente R$ 185 mil na execução de obras e projetos complementares. Também participaram da entrega Juarez Marques da Silva, prefeito de Tramandaí, e Tiago Lopes, proprietário do Centro comercial São Pedro, onde está localizado a nova unidade do Tudo Fácil.

Novo veículo amplia capacidade de atendimento, permitindo oferta de serviços públicos em municípios sem unidades fixas -Foto: Vitor Rosa/Secom

Segunda unidade móvel

A cerimônia em Tramandaí também marcou a entrega da segunda unidade móvel do Tudo Fácil. O novo veículo amplia a capacidade de atendimento itinerante, permitindo a oferta de serviços públicos em municípios e localidades que não contam com unidades fixas da rede, além de apoiar mutirões, eventos institucionais e operações especiais. O micro-ônibus tem acessibilidade, três guichês internos — dois deles voltados à solicitação da Carteira de Identidade Nacional — e dois guichês externos para recepção e autoatendimento. A estrutura tem capacidade para realizar até 60 solicitações de identidade por dia.

O investimento na aquisição do veículo adaptado e dos equipamentos associados foi de aproximadamente R$ 1 milhão. A operação contará com um motorista, um supervisor e cinco atendentes terceirizados. A primeira Unidade Móvel do Tudo Fácil foi inaugurada em dezembro de 2025, em Uruguaiana, e já passou por municípios como Tramandaí, Xangri-Lá, Torres, Cidreira, São Lourenço do Sul, Farroupilha, Eldorado do Sul, Caçapava do Sul e Aceguá, além de ações no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, e na Ulbra, em Canoas. Desde o início da operação, foram realizados aproximadamente 17 mil atendimentos.

Atualmente, a unidade móvel está em Osório, onde iniciou os atendimentos em 22 de junho. A operação segue no município até 10 de julho, com serviços em Atlântida Sul, na Vila Olímpica e no Largo dos Estudantes, no Centro.

Tudo Fácil

Criado em 1998, o Tudo Fácil reúne, em um mesmo ambiente, serviços públicos de diferentes órgãos e esferas governamentais. A primeira unidade foi inaugurada em Porto Alegre, em 1º de julho daquele ano. Com a inauguração da agência de Tramandaí, a rede passa a contar com 12 estruturas fixas de atendimento no Estado. Em 2025, a rede realizou 1.060.857 atendimentos. Desse total, 990.306 foram presenciais e 70.551 ocorreram por teleatendimento e chat. Entre janeiro e maio de 2026, foram contabilizados 667.841 atendimentos, considerando os canais presenciais, remotos e a unidade móvel.

Atualmente, o Tudo Fácil gera 667 empregos diretos. Entre 2023 e 2026, o governo do Estado investiu cerca de R$ 100 milhões na implantação de novas estruturas e na qualificação da infraestrutura da rede. Além do atendimento presencial, os cidadãos também contam com o portal rs.gov.br , que reúne mais de 750 serviços públicos disponíveis em formato digital.

Serviço

O quê:Tudo Fácil Tramandaí

Quando: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; e aos sábados, das 9h às 13h

Onde:segundo pavimento do Supermercado São Pedro (Avenida João de Magalhães, 2.139, Tramandaí)



