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Edital destina até R$ 380 mil para projetos sociais no país

O edital oferece um valor de até R$ 380 mil para apoiar projetos sociais em diversas regiões do Brasil.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/06/2026 às 18h50
Edital destina até R$ 380 mil para projetos sociais no país
Foto Divulgação FSA

A Fundação Salvador Arena abriu inscrições para o Programa de Apoio a Projetos Sociais – PAPS 2027. O edital, válido em todo o território nacional, aceita propostas de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) nas áreas de assistência social, educação, habitação, saúde, acesso a direitos e educação infantil. As inscrições podem ser realizadas até 13 de julho de 2026, exclusivamente por meio do formulário disponível no site oficial do programa. O objetivo do programa é financiar e oferecer consultoria técnica a iniciativas que visem ampliar e qualificar serviços, implantar novos projetos, melhorar condições de moradia e fortalecer a educação infantil, contribuindo para o desenvolvimento social e a redução da vulnerabilidade.

O PAPS 2027 selecionará propostas que busquem ampliar a capacidade de atendimento, implantar novos serviços, qualificar ou readequar serviços existentes, ampliar o acesso a direitos sociais, melhorar condições de moradia de famílias vulneráveis ou fortalecer unidades de educação infantil nas regiões Norte e Nordeste. Para projetos de ampliação de atendimento, implantação de novo serviço, qualificação de serviço existente ou ampliação de acesso a direitos, o apoio financeiro varia entre R$ 70 mil e R$ 380 mil. Iniciativas voltadas à melhoria de moradia podem receber até R$ 50 mil por unidade habitacional, restrito a famílias que nunca tenham recebido apoio de outros projetos habitacionais. Projetos de fortalecimento da educação infantil podem obter até R$ 70 mil por creche, também restritos a centros que nunca tenham sido beneficiados por projetos similares.

Além do aporte financeiro, o programa oferece consultoria técnica e gerencial especializada durante a execução dos projetos, com foco no desenvolvimento da gestão das organizações, na sustentabilidade das iniciativas e no acompanhamento das ações apoiadas. Os critérios de seleção estão alinhados às Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) integradas à Agenda 2030.

Sergio Loyola, gerente de Desenvolvimento e Promoção Social da Fundação Salvador Arena, afirma que o PAPS vai além do financiamento, destacando que o objetivo do programa é contribuir com o desenvolvimento técnico das organizações e ampliar o alcance de suas causas.

As organizações interessadas devem preencher o Resumo da Proposta no formulário oficial e consultar o edital completo, que contém critérios de elegibilidade, orientações e cronograma, disponível no site do programa.

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