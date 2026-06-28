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Chuva intensa faz rios transbordarem e provoca alagamentos em Vista Gaúcha

Município registrou 120 milímetros de chuva até as 16h deste domingo, com danos em estradas vicinais, campos alagados e precipitação que seguia intensa

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
28/06/2026 às 17h44
Chuva intensa faz rios transbordarem e provoca alagamentos em Vista Gaúcha
(Foto: MK Mídias/ Mhyrella Klugue)

O domingo (28) foi marcado por chuva intensa e transtornos em Vista Gaúcha. O grande volume de precipitação registrado ao longo do dia fez rios transbordarem, provocou alagamentos em áreas rurais e causou danos significativos em estradas vicinais do município.

Até as 16 horas, já haviam sido registrados 120 milímetros de chuva, conforme os dados informados. No entanto, a precipitação continuava intensa durante a tarde e início da noite, elevando a preocupação com o aumento do nível dos cursos d'água e com novos pontos de alagamento.

Em diversas localidades do município foram registrados altos volumes de chuva. As consequências puderam ser observadas em diferentes pontos, com rios fora do leito, lavouras e campos completamente alagados e estradas do interior comprometidas, dificultando o deslocamento de moradores e o tráfego de veículos.

As imagens registradas ao longo do dia mostram a força da chuva e os impactos causados pelo excesso de água, evidenciando a dimensão dos transtornos enfrentados pela população de Vista Gaúcha.

O cenário também se repetiu em outros municípios da região. O elevado volume de chuva provocou prejuízos em diversas localidades, com registros de alagamentos, danos na infraestrutura, bloqueios em estradas e famílias desabrigadas. As autoridades seguem acompanhando a situação e monitorando os efeitos das chuvas, que continuam atingindo a região.

 

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