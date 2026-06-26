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Estado inaugura 16 novos leitos no CEPON e amplia em 25% a capacidade de internação

Foto: Secom Gov SCO Governo do Estado inaugurou nesta sexta-feira, 26, 16 novos leitos de enfermaria no Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), am...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/06/2026 às 19h11
Estado inaugura 16 novos leitos no CEPON e amplia em 25% a capacidade de internação
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Secom Gov SC

O Governo do Estado inaugurou nesta sexta-feira, 26, 16 novos leitos de enfermaria no Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), ampliando em 25% a capacidade de internação clínica e cirúrgica. A entrega, viabilizada com recursos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), reforça a estrutura assistencial do hospital e contribui para atender à crescente demanda por tratamento oncológico no estado.

“Por determinação do governador Jorginho Mello, estamos avançando na expansão da rede de saúde. O CEPON é uma unidade de referência, histórica, do Estado e 100% SUS. Essa entrega representa um aumento de 25% da capacidade de atendimento e se soma a diversos investimentos realizados desde 2023. Estamos proporcionando mais acolhimento com leitos modernos e dando mais conforto para o paciente nesse momento tão difícil. Dessa maneira, o Governo do Estado se alinha às necessidades da população e o catarinense é beneficiado”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Secom Gov SC

Dos 16 novos leitos, quatro já estão em funcionamento e os demais serão incorporados gradualmente. O investimento contempla a aquisição de mobiliário, adequações estruturais e aumento das equipes assistenciais, garantindo atendimento qualificado e seguro aos pacientes.

Com a expansão, a capacidade de internação clínica e cirúrgica passa de 64 para 80 leitos de enfermarias. São leitos de hematologia, cirúrgicos, de cuidados paliativos e de oncologia clínica. A estrutura também dispõe de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 11 leitos destinados ao Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH) e oito leitos no Ambulatório de Intercorrências Oncológicas (AIO).

“A inauguração destes novos leitos é uma resposta concreta ao aumento da demanda por tratamento oncológico em Santa Catarina. Estamos ampliando nossa capacidade de internação para garantir mais acesso, agilidade e qualidade no atendimento aos pacientes. Cada novo leito representa uma oportunidade de tratamento e reforça o compromisso do CEPON com uma assistência cada vez mais resolutiva, humanizada e segura”, destacou o diretor-geral do CEPON, Dr. Alvin Laemmel.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Secom Gov SC

Referência estadual em oncologia, o CEPON recebe pacientes de todas as regiões catarinenses e registra crescimento contínuo na procura pelos seus serviços. Somente nos cinco primeiros meses de 2026, a entidade realizou 1.500 cirurgias de médio e grande porte, 7.922 sessões de quimioterapia, 10.360 sessões de radioterapia e 33.351 consultas especializadas.

As melhorias foram executadas por meio dos aportes do contrato de gestão firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a FAHECE, responsável pela administração da unidade, com um repasse mensal superior a R$ 13 milhões. A inauguração integra o conjunto de ações realizados pelo governo catarinense para fortalecer a rede de saúde e o acesso da população aos serviços especializados de alta complexidade. 

Os avanços na enfermaria ainda contaram com o apoio da Associação de Voluntários do CEPON (AVOC), que colaborou com a doação de televisores, painéis em MDF, cortinas, dispositivos de comunicação e outros itens destinados à qualificação dos ambientes assistenciais.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

“O trabalho voluntário da AVOC vai além do acolhimento aos pacientes e seus familiares. Por meio da mobilização de doações e de parcerias, a Associação contribui diretamente para a humanização e a assistência prestada pelo CEPON. Essa colaboração foi essencial para a instalação dos equipamentos e a conclusão dessas melhorias na enfermaria. Esse trabalho conjunto demonstra como a solidariedade e a colaboração geram benefícios concretos”, comentou a presidente da AVOC, Tereza Gomes.

Nos últimos anos, o CEPON vem passando por um processo contínuo de qualificação, com novos leitos, consultórios, ampliação de áreas assistenciais e modernização tecnológica. Com a nova estrutura, a instituição reforça sua missão de oferecer atendimento integral, humanizado e de excelência aos pacientes com câncer, consolidando-se como uma das principais referências em oncologia do país.

Texto: Michelle Valle / Comunicação Cepon

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
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