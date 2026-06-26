Domingo, 28 de Junho de 2026
14°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Escolas do RS alcançam primeiro lugar no ranking dos melhores desempenhos entre as redes estaduais no Enem 2025

Na comparação com as redes estaduais de todo o Brasil, as escolas do Estado do Rio Grande do Sul alcançaram o primeiro lugar na média de desempenho...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/06/2026 às 20h20
Escolas do RS alcançam primeiro lugar no ranking dos melhores desempenhos entre as redes estaduais no Enem 2025
-

Na comparação com as redes estaduais de todo o Brasil, as escolas do Estado do Rio Grande do Sul alcançaram o primeiro lugar na média de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os microdados do exame nacional, divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC), foram analisados pelo Centro de Educação Baseado em Evidências (Cebe), vinculado à Secretaria da Educação (Seduc).

O levantamento identificou que o RS tem se mantido entre as maiores médias do país. Considerando apenas as escolas estaduais, o Estado subiu no ranking em comparação ao ano de 2024, quando ocupava a segunda posição.

Considerando todas as redes de ensino, públicas e privadas, o RS também se destaca. O Estado aparece em terceiro lugar, somente atrás do Distrito Federal e de Santa Catarina, que lidera o ranqueamento. Em 2024, o RS ocupava a quinta posição na classificação interestadual.

Escolas entre as melhores do país

A nota de cada escola é calculada a partir da média do desempenho dos estudantes que participaram do Enem 2025 e que indicaram o vínculo com a escola no momento da inscrição. O exame envolve uma redação dissertativa e quatro provas objetivas, nas áreas de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Além disso, a segunda escola com a maior média final entre as estaduais do país inteiro também pertence ao Rio Grande do Sul. O Colégio Tiradentes de Ijuí obteve uma nota de 702,83.

Outras três escolas da Rede Estadual figuram entre as dez primeiras colocações em relação às estaduais do Brasil: o Colégio Tiradentes de Santa Maria (668,23), Colégio Tiradentes Santo Ângelo (667,42) e Colégio Tiradentes Passo Fundo (664,89), em quinto, sexto e sétimo lugar, respectivamente.

Entre as escolas da Rede Estadual que não selecionam os estudantes por processo seletivo, a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo, aparece em primeiro lugar, com média de 617,57. Em seguida, está a Escola Estadual de Ensino Médio Professor Affonso Pedro Rabuske, de Santa Cruz do Sul, com nota de 600,22. No ranking que considera toda a Rede Estadual do RS, elas estão em sétimo e décimo lugar, respectivamente.

Entre 2021 e 2025, consolidando uma trajetória de ampliação, o número de participantes da Rede Estadual no Enem cresceu 94,8%, passando de 17.105 para 33.317 estudantes que realizaram as provas.

Nos últimos onze anos, o RS demonstrou capacidade de se manter de forma consistente entre os três melhores desempenhos das redes estaduais. A disputa pela primeira colocação é alternada historicamente com São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Enare: inscrições para residência de acesso direto terminam segunda

Valor da taxa é R$ 330 reais e deve ser pago até dia 6 de julho
Educação Há 2 dias

Desenrola: R$ 5,5 bilhões de dívidas foram renegociadas pela Caixa

Famílias conseguem descontos para quitar dívidas

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Enem 2026: candidatos podem conferir resultado de atendimento especial

Quem teve pedido reprovado pode entrar com recurso até 3 de julho

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Censo Escolar: Brasil reduz índices de reprovação, abandono e atraso

MEC atribui resultados de 2025 ao Pé-de-Meia e fortalecimento do Enem

 Iniciativa cria estratégias para reduzir barreiras de acesso e de aprendizagem para estudantes vindos de outros países -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc
Educação Há 2 dias

Governo do Estado lança projeto Acolhe RS para apoiar estudantes migrantes e refugiados da Rede Estadual

Para fortalecer o acolhimento de estudantes migrantes e refugiados nas escolas estaduais, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (...

Tenente Portela, RS
14°
Chuva
Mín. 14° Máx. 17°
14° Sensação
2 km/h Vento
98% Umidade
100% (82.45mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h50 Pôr do sol
Segunda
15° 13°
Terça
18° 14°
Quarta
17° 16°
Quinta
15°
Sexta
12°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Congo vence de virada e segue na Copa, assim como Colômbia e Portugal
Esportes Há 3 horas

Inglaterra sobra no 2º tempo, vence Panamá e avança em 1º no Grupo L
Esportes Há 8 horas

Brasil faz penúltimo treino e viaja para o Texas onde enfrenta Japão
Vice-governador Há 8 horas

Governo do Estado entrega melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal
Internacional Há 8 horas

Brasil inicia operações de busca e resgate após terremoto na Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,03%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 327,751,18 +0,14%
Ibovespa
173,295,14 pts 0.76%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias