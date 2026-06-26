Escolas do RS alcançam primeiro lugar no ranking dos melhores desempenhos entre as redes estaduais no Enem 2025

Na comparação com as redes estaduais de todo o Brasil, as escolas do Estado do Rio Grande do Sul alcançaram o primeiro lugar na média de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os microdados do exame nacional, divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC), foram analisados pelo Centro de Educação Baseado em Evidências (Cebe), vinculado à Secretaria da Educação (Seduc).

O levantamento identificou que o RS tem se mantido entre as maiores médias do país. Considerando apenas as escolas estaduais, o Estado subiu no ranking em comparação ao ano de 2024, quando ocupava a segunda posição.

Considerando todas as redes de ensino, públicas e privadas, o RS também se destaca. O Estado aparece em terceiro lugar, somente atrás do Distrito Federal e de Santa Catarina, que lidera o ranqueamento. Em 2024, o RS ocupava a quinta posição na classificação interestadual.

Escolas entre as melhores do país

A nota de cada escola é calculada a partir da média do desempenho dos estudantes que participaram do Enem 2025 e que indicaram o vínculo com a escola no momento da inscrição. O exame envolve uma redação dissertativa e quatro provas objetivas, nas áreas de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Além disso, a segunda escola com a maior média final entre as estaduais do país inteiro também pertence ao Rio Grande do Sul. O Colégio Tiradentes de Ijuí obteve uma nota de 702,83.

Outras três escolas da Rede Estadual figuram entre as dez primeiras colocações em relação às estaduais do Brasil: o Colégio Tiradentes de Santa Maria (668,23), Colégio Tiradentes Santo Ângelo (667,42) e Colégio Tiradentes Passo Fundo (664,89), em quinto, sexto e sétimo lugar, respectivamente.

Entre as escolas da Rede Estadual que não selecionam os estudantes por processo seletivo, a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo, aparece em primeiro lugar, com média de 617,57. Em seguida, está a Escola Estadual de Ensino Médio Professor Affonso Pedro Rabuske, de Santa Cruz do Sul, com nota de 600,22. No ranking que considera toda a Rede Estadual do RS, elas estão em sétimo e décimo lugar, respectivamente.

Entre 2021 e 2025, consolidando uma trajetória de ampliação, o número de participantes da Rede Estadual no Enem cresceu 94,8%, passando de 17.105 para 33.317 estudantes que realizaram as provas.

Nos últimos onze anos, o RS demonstrou capacidade de se manter de forma consistente entre os três melhores desempenhos das redes estaduais. A disputa pela primeira colocação é alternada historicamente com São Paulo, Paraná e Santa Catarina.