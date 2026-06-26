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Enare: inscrições para residência de acesso direto terminam segunda

Valor da taxa é R$ 330 reais e deve ser pago até dia 6 de julho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/06/2026 às 16h15
Enare: inscrições para residência de acesso direto terminam segunda
© Fernando Frazão/Agência Brasil

As inscrições para o Exame Nacional de Residência (Enare) 2026/2027 continuam até a segunda-feira (29) para as especialidades com acesso direto à residência médica.

Já para as residências que exigem pré-requisito, como ano adicional de estudo e área de atuação para a residência em área profissional da saúde (multiprofissional e uniprofissional), as inscrições podem ser efetuadas até 15 de julho.

As inscrições para esta sétima edição devem ser feitas exclusivamente na página do exame no portal da Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora do processo seletivo.

O processo seletivo unificado tem o objetivo de democratizar o acesso à residência médica e otimizar a ocupação dessas vagas no país.

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Taxa de inscrição e pedidos de isenção

O valor da taxa de inscrição será de R$ 330 para todas as especialidades de acesso direto da residência médica.

Para os demais programas de residência na área profissional da saúde, a taxa de inscrição foi fixada em R$ 220.

O boleto deve ser pago até 6 de julho . A Rede HU Brasil, antiga Ebserh, coordenadora do Enare, informa que as inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição.

Vagas disponíveis

Em 2025, este certame registrou mais de 138 mil inscritos e a oferta de mais de 12 mil vagas para residência médica distribuídas em 225 instituições participantes, entre hospitais, fundações universitárias e institutos.

O candidato pode consultar o mapa de vagas ofertadas por Unidade da Federaçã.

De abrangência nacional, o Enare terá as provas aplicadas em 60 cidades brasileiras, em 13 de setembro.

A etapa correspondente à prova objetiva será composta exclusivamente pela nota final obtida pelo candidato na prova do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), conforme a Teoria de Resposta ao Item (TRI), conforme definido pelo Inep.

Enamed

Desde a edição de 2025, o Enare conta com integração ao Enamed, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com a Rede HU Brasil.

Pela parceria, o resultado do Enamed poderá ser usado no Enare para as especialidades médicas de acesso direto. O Enamed é obrigatório para concluintes do curso de medicina.

Os médicos formados em anos anteriores também podem se inscrever no Enamed, caso tenham interesse em usar o resultado no Enare.

As inscrições do Enamed 2026 estão abertas exclusivamente no Sistema Enamed .

Notas obtidas em edições anteriores do Enamed podem ser aproveitadas desde que o candidato tenha alcançado nível de desempenho classificado como proficiente.

Editais oficiais

Os editais de seleção para ingresso em Programas de Residência Médica e de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde podem ser acessados na página oficial do Enare.

Os documentos detalham todas as normas para participação no certame, incluindo orientações sobre inscrição, etapas de avaliação, critérios de classificação, documentação exigida, prazos e demais procedimentos necessários.

Dúvidas

Para esclarecer dúvidas sobre editais, inscrições, locais de prova ou andamento do processo seletivo Enare, a FGV disponibiliza canais oficiais de suporte técnico e de atendimento ao candidato.

Os participantes podem acionar o serviço para resolver pendências ou obter orientações no site , por e-mail ([email protected] ) ou telefone 0800-591-3078.

A ligação é gratuita. O atendimento ao público é feito de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h (no horário de Brasília).

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