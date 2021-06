Diminui o número de casos ativos de Covid-19 em Tenente Portela

Tenente Portela começou essa semana com 62 casos ativos do novo coronavírus. Nesta terça-feira (08/06), a quantidade de infectados reduziu para 57. Outras 23 pessoas esperam o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, 1.521 portelenses contraíram o vírus, sendo que, 1.439 estão recuperados e 25 morreram por complicações causadas pela doença.

Permanece em seis, o número de domiciliados em Tenente Portela internados no Hospital Santo Antônio (HSA) em função da Covid-19. São três casos suspeitos e três pacientes contaminados.

Balanço da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) revela que 6.394 residentes no município já realizaram o teste para verificação do novo coronavírus. Deste montante, 4.951 resultados deram negativo.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.