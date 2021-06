Redentora vacina funcionários da JBS contra Covid-19

A Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunica que estará vacinando contra a Covid-19 os funcionários da JBS que residem em Redentora. O atendimento será realizado amanhã, quarta-feira, dia 09 de maio; quinta-feira, dia 10 e sexta-feira, dia 11, na Secretaria Municipal de Saúde.

Os trabalhadores devem levar CPF, cartão SUS, carteira de vacinação (se possuírem) e declaração de vínculo com a JBS.

