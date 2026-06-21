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Rebeca Andrade volta com ouro no Pan de ginástica artística

Campeã olímpica vence a prova do salto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/06/2026 às 16h36

O retorno de Rebeca Andrade às competições foi em grande estilo. A campeã olímpica na ginástica artística ficou longe dos campeonatos por quase dois anos, mas retornou neste domingo (21) e trouxe logo o ouro no salto durante o campeonato Pan-Americano de ginástica artística, no Rio de Janeiro. A performance de Rebeca foi o ponto alto de um dia que teve mais seis medalhas do Brasil.

Rebeca Andrade conquistou o ouro no salto - algo inédito para o Brasil em um Pan - com uma média de 14.266, resultado de dois saltos notas 14.433 (a nota mais alta da competição) e 13.700.

A prata ficou com a canadense Lia Monica (14.249) e o bronze com a estadounidense Claire Pease (13.916).

Na final das barras paralelas masculina, o Brasil conseguiu prata com Diogo Soares (13.933).

Na barra fixa, Diogo conquistou mais uma prata (14.133) e Arthur Nory trouxe o bronze (14.033), empatado com o canadense Felix Dolci.

Foram mais três bronzes para o Brasil no domingo: Thaís Fidélis na trave, Sophia Weisberg nas barras assimétricas e Vitaliy Guimarães no solo.

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