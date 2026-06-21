Ministério da Saúde começa a vacinar crianças com a pneumo 20

O Ministério da Saúde iniciou no sábado (20/6), a aplicação da vacina pneumocócica 20-valente (VPC20), conhecida como pneumo 20, em crianças menores de cinco anos.
O imunizante, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de doenças graves como pneumonia e meningite, responsáveis por hospitalizações, sequelas e óbitos.
A vacina irá substituir a pneumocócica 10-valente (VPC10) que protegia contra dez sorotipos da bactéria. Neste primeiro momento, a vacinação é destinada apenas a crianças, de acordo com o histórico vacinal individual e as doses já recebidas da VPC10.
— Além das crianças de até cinco anos, essa vacina vai estar disponível no SUS para os idosos acamados e idosos que têm pneumopatia crônica, e doença pulmonar crônica. Então, além de uma proteção às crianças, também gera um alívio no bolso das famílias — disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
A estimativa do Ministério da Saúde é de imunizar cerca de dois milhões de crianças em todo o país. O SUS adquiriu mais de oito milhões de doses e já completou a distribuição aos estados e municípios.
Proteção ampliada
Segundo o ministério, o diferencial da nova vacina é a ampliação da proteção imunológica, relacionada aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores. A vacina também atua contra a otite média, condição que pode levar à perda auditiva e infecção generalizada.
Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível. No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos, o que representa uma taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de cinco anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período.
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