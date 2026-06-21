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Cacique Raoni é submetido a cirurgia intestinal e segue na UTI

Procedimento foi feito com técnica minimamente invasiva

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/06/2026 às 11h55
Cacique Raoni é submetido a cirurgia intestinal e segue na UTI
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O cacique Raoni Metukire, de 94 anos, foi submetido na tarde de sábado (20) a uma cirurgia para desobstrução intestinal, no hospital da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na capital paulist a.

O procedimento foi feito sem complicações, com uma técnica minimamente invasiva. Posteriormente, o cacique foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde deve se recuperar da cirurgia e do quadro de desidratação e pneumonia aspirativa.

O Instituto Raoni, que presta informações sobre o estado de saúde do cacique, nas redes sociais, agradeceu a todos que vibraram positivamente pela cirurgia e pela recuperação da liderança indígena.

"A cirurgia foi um sucesso e ele permanece na UTI para observação, recebendo todos os cuidados", afirma o instituto, em nota. "Nossa profunda gratidão por cada gesto de carinho e solidariedade".

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Anteriormente, Raoni estava internado no hospital Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso. Ele foi transferido para São Paulo sexta-feira (19).

Em São Paulo, o acompanhamento de Raoni é conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, cirurgião e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.

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© Fernando Frazão/Agência Brasil
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