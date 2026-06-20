Caso inusitado em Tenente Portela: homem fica preso em grade ao tentar entrar em residência

Uma ocorrência incomum chamou a atenção de moradores de Tenente Portela na madrugada deste sábado (20). Um homem acabou ficando preso na estrutura metálica que cerca uma residência após uma tentativa de acessar a área interna do imóvel.

Conforme as informações disponíveis, o fato aconteceu por volta da 1h50. Os proprietários da casa foram despertados por pedidos de ajuda e, ao verificarem o que estava acontecendo, encontraram o indivíduo imobilizado entre as grades do cercamento.

Diante da situação, a Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local para atender a ocorrência. Até a chegada dos policiais, o homem permaneceu preso na estrutura.

As circunstâncias que levaram o indivíduo a ficar preso na grade ainda deverão ser analisadas pelas autoridades responsáveis, que irão apurar os detalhes do caso.





