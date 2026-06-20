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Oscilação entre chuva e tempo seco marca os próximos dias no RS

É o que prevê o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 25/2026

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI
20/06/2026 às 13h31
Oscilação entre chuva e tempo seco marca os próximos dias no RS
Na segunda (22/6) e terça-feira (23/6), uma nova frente fria deverá trazer instabilidade para o Estado (Foto: Diones Roberto Becker)

Na próxima semana, o tempo deverá oscilar entre instável e estável em todo o território gaúcho. É o que prevê o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 25/2026, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Sábado (20/6) e domingo (21/6): a nova frente fria começará a se afastar, reduzindo sua influência sobre o território gaúcho. Assim, há previsão de chuva de baixa intensidade apenas em pontos isolados, e as temperaturas apresentarão uma leve queda.

Segunda (22/6) e terça-feira (23/6): uma nova frente fria deverá trazer instabilidade para o Estado, com previsão de chuva em alguns pontos da metade Norte do Rio Grande do Sul.

Quarta-feira (24/6): uma nova massa de ar mais seco e frio trará estabilidade e queda nas temperaturas em todo o território gaúcho. Não há previsão de chuva significativa.

Os acumulados de chuva deverão variar entre 0 e 30 milímetros ao longo da semana, com alguns pontos isolados que podem ultrapassar esse valor.

 

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