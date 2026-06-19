Sexta, 19 de Junho de 2026
11°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cinco brasileiros avançam às oitavas da etapa de Saquarema da WSL

No sábado (20), Tati Weston-Webb e Luana Silva estreiam no feminino

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/06/2026 às 22h02

Começou nesta sexta-feira (19) a etapa de Saquarema (RJ) da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês). Cinco brasileiros garantiram classificação às oitavas de final da chave masculina e seis deram adeus à competição.

A disputa na Praia de Itaúna segue neste sábado (20), a partir das 6h45. Antes das oitavas do masculino, serão realizadas as baterias finais das duas primeiras fases da chave feminina, com as estreias da norte-americana naturalizada brasileira Luana Silva e da gaúcha Tatiana Weston-Webb, medalhista de prata na Olimpíada de Paris, em 2024. Esta última volta a competir após o nascimento da filha Bia, em fevereiro.

Ambas terão surfistas australianas como adversárias. Tati enfrenta a bicampeã mundial Tyler Wright, pela primeira fase, enquanto Luana encara Isabella Nichols, em disputa válida já pela segunda fase.

Brilho de quinteto

O primeiro a se garantir nas oitavas foi Samuel Pupo, que alcançou 11.07 no somatório de suas duas melhores notas e venceu o mexicano Alan Cleland (8.50). Na próxima fase, o paulista terá pela frente o australiano Jack Robinson, prata em Paris.

Natural de Saquarema, João Chianca, o Chumbinho, fez valer o fator-casa e superou o norte-americano Griffin Colapinto , atual vice-campeão da WSL (14.84 a 7.17). O adversário nas oitavas será o australiano George Pittar.

Campeão mundial em 2019 e olímpico em 2021, em Tóquio, o potiguar Ítalo Ferreira (foto) venceu o marroquino Ramzi Boukhiam (14.33 a 10.97) . O adversário, na fase preliminar, tinha levado a melhor sobre o fluminense Lucas Chianca, o Chumbo, irmão de Chumbinho. Líder da temporada, Ítalo busca lugar nas quartas de final contra o francês Kauli Vaast.

Atual campeão, Yago Dora também foi às oitavas. Ele superou, de virada, o havaiano Eli Hanneman 13.83 a 12.90) . O rival do paranaense na próxima fase será o francês Marco Mignot.

O último brasileiro a se garantir na sequência da etapa de Saquarema foi Miguel Pupo, irmão de Samuel. Ele venceu o duelo 100% verde e amarelo com o catarinense Mateus Herdy (12.97 a 10.94). Nas oitavas, o surfista enfrenta o australiano Callum Robson, que deixou para trás o também paulista e bicampeão mundial Filipe Toledo (14.93 a 13.00).

Despedidas precoces

Além de Herdy, Filipinho e Lucas Chumbo, outros três brasileiros se despediram mais cedo em Saquarema. O paulista Wesley Dantas foi derrotado por Leonardo Fioranvanti (12.27 a 11.60). O italiano, atualmente, é o segundo colocado da temporada da WSL.

Tricampeão mundial, o também paulista Gabriel Medina foi surpreendido pelo sul-africano Matthew Gillivray (13.53 a 13.13). Por fim, Alejo Muniz, argentino naturalizado brasileiro, caiu para o australiano Ethan Ewing (12.66 a 10.30). Com aposentadoria anunciada para o final da temporada, o surfista pôde competir no Brasil pela última vez ao lado da família.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Estados Unidos bate a Austrália e fica perto da classificação

Donos da casa podem assegurar vaga caso Turquia e Paraguai empatem

 Mestre Delmar orienta atividade com os alunos do projeto Capoeira para Crescer -Foto: Ascom SEL
Esporte e lazer Há 4 horas

Com apoio de dois programas do governo do Estado, projeto de capoeira promove inclusão de pessoas com deficiência intelectual

O governo do Estado, vem investindo, desde 2025, mais de R$ 360 mil noprojeto Capoeira para Crescer, da Associação Raízes da Capoeira, de Porto Ale...
Esportes Há 7 horas

NY Times elege o hino do Brasil o mais bonito entre os países da Copa

Publicação exalta a introdução orquestral de 28 segundos da canção

 Atletas e comissão técnica de oito municípios formam a equipe gaúcha que embarca para o mundial -Foto: Arquivo Agam
Esporte e lazer Há 9 horas

Governo do Estado apoia delegação gaúcha de muay thai em campeonato mundial na Tailândia

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), apoia a participação da delegação gaúcha no Amazing Muaythai World Festival 2...

 -
Esporte e lazer Há 10 horas

Governo do Estado divulga resultado final de edital para gestão do Ginásio de Lutas do Cete, em Porto Alegre

O governo do Estado divulgounesta sexta-feira (19/6), via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o resultado final do edital de seleção de projetos...

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 13°
12° Sensação
2.24 km/h Vento
98% Umidade
100% (27.84mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
13° 10°
Domingo
18°
Segunda
12°
Terça
10°
Quarta
12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 39 minutos

NoPing aumenta infraestrutura de servidores mundialmente
Sistema prisional Há 39 minutos

Governo do Estado nomeia mais 414 servidores concursados para a Polícia Penal
Esportes Há 40 minutos

Cinco brasileiros avançam às oitavas da etapa de Saquarema da WSL
Tecnologia Há 1 hora

Indústria de suplementos acelera investimentos em qualidade
Saúde Há 1 hora

Governo do Estado vistoria investimentos de mais de R$ 124 milhões em hospitais de Pelotas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,845,81 +0,63%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias