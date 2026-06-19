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Com apoio de dois programas do governo do Estado, projeto de capoeira promove inclusão de pessoas com deficiência intelectual

O governo do Estado, vem investindo, desde 2025, mais de R$ 360 mil noprojeto Capoeira para Crescer, da Associação Raízes da Capoeira, de Porto Ale...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/06/2026 às 19h05
Com apoio de dois programas do governo do Estado, projeto de capoeira promove inclusão de pessoas com deficiência intelectual
Mestre Delmar orienta atividade com os alunos do projeto Capoeira para Crescer -Foto: Ascom SEL

O governo do Estado, vem investindo, desde 2025, mais de R$ 360 mil noprojeto Capoeira para Crescer, da Associação Raízes da Capoeira, de Porto Alegre, por meio de dois programas da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL): o Pró-Esporte RS e o Todos no Jogo. Com aulas e oficinas ocorrendo em três locais, a iniciativa atende cerca de 100 beneficiários diretos, que utilizam a prática da modalidade para o desenvolvimento intelectual e físico, servindo de ferramenta de transformação social.

O projeto utiliza o esporte como ferramenta de inclusão para crianças e jovens em vulnerabilidade social ou com deficiências intelectuais múltiplas, além de difundir a capoeira por meio da prática esportiva."O apoio do governo do Estado, por meio do Pró-Esporte RS e do Todos no Jogo, reforça nosso compromisso em investir em iniciativas que transformam vidas, fortalecem comunidades e geram oportunidades para quem mais precisa", destacou o titular da SEL, Joel Maraschin.

Capoeira como parte do cuidado

Na sede do Instituto Crêser, localizada no Bairro Partenon, em Porto Alegre, aproximadamente 40 pessoas com idades a partir de 21 anos praticam capoeira todas as quintas-feiras pela manhã. No local, os participantes também recebem café da manhã, almoço e lanche da tarde. A prática se soma a outras ações da instituição como uma alternativa de atividade social para o grupo. “Atendemos alunos com deficiências intelectuais múltiplas, o que engloba toda uma gama, desde jovens no espectro autista até pessoas com Síndrome de Down. No verão, chegamos a atender cerca de 40 alunos no instituto, onde a capoeira acontece integrada a outras atividades, como a horta comunitária e a padaria", destacou o coordenador do projeto da atividade física, Mestre Delmar.

Prática da modalidade ajuda no desenvolvimento intelectual e físico, servindo de ferramenta de transformação social -Foto: Ascom SEL
Prática da modalidade ajuda no desenvolvimento intelectual e físico, servindo de ferramenta de transformação social -Foto: Ascom SEL

Pais se uniram para suprir necessidade e incluir os filhos

O instituto surgiu em 1997, como uma cooperativa, a partir de uma necessidade de pais e responsáveis por pessoas com deficiência intelectual. Quando os alunos concluíam o ensino médio, aos 21 anos, muitas famílias se deparavam com a rotina da falta de atividades de convivência e desenvolvimento para os filhos.

Inserida no Crêser, a iniciativa de capoeira no instituto é mantida pelo Programa Todos no Jogo, que é voltado ao desenvolvimento de projetos esportivos para pessoas com deficiência intelectual. “A gente via os alunos saindo da escola e sem ter para onde ir, e a capoeira nos deu ânimo para continuar", afirmou Carmen Carboni, uma das fundadoras do instituto e mãe de Taísa, aluna do projeto.

Com o aporte de R$ 172 mil, via Todos no Jogo, para o projeto Capoeira para Crecser, as sessões de capoeira envolvem aquecimento, movimentos, musicalidade e conhecimentos da história da capoeira e do Brasil. A atividade complementa as demais frentes de desenvolvimento da instituição. “No Instituto Crêser, nós trabalhamos com dois pilares essenciais: a educação ao longo da vida e o estímulo à formação profissional. O esporte, através das aulas de capoeira do Mestre Delmar, atua diretamente na estimulação constante desses alunos. Minha filha, Andressa, 37 anos, participa há quase 15 anos e vejo de perto essa evolução.”, explicou Leopoldo Moreira, presidente do instituto e pai de aluna.

Os alunos também participam de oficinas no local, sendo que, em algumas oportunidades, construíram instrumentos próprios da atividade, como o pandereco, o caxixi e o agogô. Uma dessa alunas é Iara Cabral, de 45 anos, que está desde o princípio do projeto: "Eu adoro dançar, participar da samba de roda e das aulas de capoeira. O projeto é maravilhoso, e o uniforme que recebemos é muito importante. Ali, eu encontro amigos e professores que me fazem feliz”, disse a aluna.

Projeto que contempla os mais jovens e cria laços

Foto mostra professor e alunos tocando instrumentos musicais produzidos por eles, no formato de uma caixa retangular. Outros alunos acompanham com palmas.
Alunos utilizam instrumentos percussivos produzidos por eles próprios durante as aulas -Foto: Ascom SEL
O segundo projeto apoiado pelo governo do Estado, via Pró-Esporte, recebe aporte de R$ 194 mil. Nesta iniciativa, Mestre Delmar e a Associação Raízes da Capoeira realizam aulas da atividade duas vezes por semana, também com a maioria dos participantes, dos zero aos 21 anos, sendo pessoas com deficiência, em duas instituições de ensino municipais de Porto Alegre: a Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental Professora Lygia Morrone Averbuck e o Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire.

Por conta dessa continuidade, muitos alunos estão há quase 30 anos incluídos nas ações do mestre Delmar. “Já trabalho a capoeira com esse público há 35 anos, uma época em que essas pessoas ficavam ocultas. O projeto veio para quebrar esse isolamento, oferecendo uma ocupação real e um espaço de socialização. Estar aqui com eles é a gasolina que faz toda essa máquina andar", emocionou-se o Mestre Delmar.

A capoeira é, desde 2008, reconhecida como Patrimônio Cultural e o governo do Estado, via SEL, incentiva a prática a partir do investimento em outros cinco projetos da atividade, entre os programas Todos no Jogo e Pró-Esporte, com aporte de cerca de R$ 900 mil.

Sobre os programas

Desde 2019, o Pró-Esporte RS já viabilizou mais de R$ 170 milhões em projetos esportivos, ampliou o investimento anual de R$ 25 milhões para R$ 35 milhões e expandiu de 14 para mais de 60 o número de modalidades atendidas. O programa também registrou recorde de 839 projetos inscritos na primeira janela de 2026, consolidando-se como uma das principais políticas públicas de incentivo ao esporte no Estado.

Já o Programa Todos no Jogo, lançado em junho de 2023,é uma iniciativa inédita no Estado, voltado ao desenvolvimento de projetos esportivos para pessoas com deficiência intelectual. Desde lá, o governo do Estado vem investindo R$ 9 milhões em 19 entidades sem fins lucrativos que oferecem atividades esportivas para mais de 1,5 mil pessoas em 14 municípios.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

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