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NoPing aumenta infraestrutura de servidores mundialmente

O NoPing, plataforma voltada para otimização de conexões em jogos online, opera uma infraestrutura com mais de 2 mil servidores distribuídos em mai...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/06/2026 às 22h02
NoPing aumenta infraestrutura de servidores mundialmente
NoPing

Para se obter um alto desempenho em partidas online, a performance do computador é fundamental. Nesse sentido, o serviço do NoPing, uma plataforma voltada para a otimização de conexões em jogos online, atende usuários em diferentes regiões e permite o acesso a pontos de conexão em diversos continentes.

No Brasil, a empresa possui servidores em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. A distribuição desses servidores amplia as opções de roteamento para os usuários conectados em diferentes regiões do país. Segundo a empresa, a plataforma identifica e seleciona as rotas com menor latência entre o jogador e os servidores dos jogos. O objetivo é reduzir os atrasos na transmissão de dados durante as partidas.

Thiago Alves, CMO do NoPing, afirma que a infraestrutura foi construída para atender jogadores que se conectam a servidores em diferentes regiões do mundo e que, quanto maior a cobertura da rede, maiores são as possibilidades de encontrar rotas mais eficientes para cada conexão.

Infraestrutura cobre mercados relevantes para jogos online

A rede do NoPing inclui servidores em países com forte participação no mercado de jogos eletrônicos, entre eles os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Singapura e Austrália. A presença nesses locais permite a criação de rotas alternativas para conexões destinadas a servidores internacionais. Em jogos competitivos, as variações de latência podem afetar as ações executadas em tempo real, tornando a qualidade da conexão um fator relevante para a experiência do jogador.

A expansão da infraestrutura acompanha o crescimento dos jogos multiplayer, uma modalidade que frequentemente depende da comunicação entre os servidores e os usuários localizados em países diferentes.

Plataforma reúne mais de 3.000 jogos e aplicativos

A compatibilidade com mais de 3.000 jogos e aplicativos inclui títulos de diferentes gêneros. Entre eles, destacam-se Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends, Fortnite e World of Warcraft.

A proposta da plataforma é concentrar o gerenciamento da conexão em um único serviço. Os usuários que jogam títulos diferentes podem utilizar a mesma ferramenta para acessar servidores localizados em diversas regiões.

Expansão acompanha o crescimento do mercado global

O crescimento da infraestrutura ocorre em um contexto de expansão dos jogos online, impulsionado pelo aumento da base de jogadores, pela popularização dos esportes eletrônicos e pela presença de títulos multiplayer com alcance internacional.

Com servidores distribuídos em mais de 150 países e suporte para milhares de jogos, o NoPing mantém uma rede voltada para os usuários que buscam alternativas de conexão para partidas em servidores nacionais e internacionais.

Sobre o NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para a otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes. Segundo a empresa, a plataforma oferece um período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial: https://noping.com/pt.

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