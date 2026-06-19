Governo do Estado vistoria investimentos de mais de R$ 124 milhões em hospitais de Pelotas

“É a maior obra em andamento da saúde pública do Rio Grande do Sul”, disse Gabriel na vistoria ao Hospital de Pronto Socorro -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG

O governo do Estado realizou, nesta sexta-feira (19/6), visitas técnicas a quatro instituições de saúde de Pelotas que receberam recursos estaduais para obras e aquisição de equipamentos. As agendas contaram com a presença do governador em exercício Gabriel Souza, acompanhado pelo diretor do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae) da Secretaria da Saúde (SES), Marcelo Reidel.

O roteiro incluiu visitas às obras do Hospital Regional de Pronto Socorro, ao complexo Cidade do SUS, no campus da Saúde da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), à Santa Casa de Pelotas e ao Hospital Beneficência Portuguesa. Ao todo, o município já recebeu mais de R$ 124 milhões em recursos do Programa Avançar Mais na Saúde, destinados à ampliação da capacidade de atendimento, à qualificação da estrutura hospitalar e à redução das filas de espera.

Na Beneficência Portuguesa, Gabriel confere equipamentos adquiridos para a qualificação da estrutura hospitalar -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG

Durante a visita ao Hospital Regional de Pronto Socorro, Gabriel destacou a importância da obra para a região. “Essa é uma obra realmente colossal realizada com recursos estaduais. É a maior obra em andamento da saúde pública do Rio Grande do Sul. São 9 mil metros quadrados construídos do zero. Erguemos um hospital que não existia e que terá 121 leitos, todos destinados ao SUS. Será uma estrutura capaz de atender potencialmente cerca de 1 milhão de pessoas de 23 municípios da região Sul. É um hospital que vai salvar muitas vidas e que está praticamente pronto, inclusive com os equipamentos já adquiridos”, afirmou Gabriel.

Inauguração do Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas está prevista para setembro -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG

No Hospital Regional de Pronto Socorro, a comitiva acompanhou o andamento das obras, cuja inauguração está prevista para setembro. A unidade concentra o maior volume de recursos do Programa Avançar Mais na Saúde no município, com cerca de R$ 74,3 milhões já pagos pelo Estado, incluindo a construção da nova estrutura hospitalar.

No campus da UCPel, o destaque foi a Cidade do SUS, que integra ensino e assistência por meio do Hospital de Simulação (HSim), o primeiro complexo hospitalar do Rio Grande do Sul voltado exclusivamente à simulação realística na formação em saúde. O ecossistema é complementado pelo Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), responsável pelos atendimentos de média e alta complexidade.

No campus da UCPel, a Cidade do SUS integra ensino e assistência por meio do Hospital de Simulação -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG

Ainda no local, o governador em exercício visitou o ambulatório do SerMulher RS, programa desenvolvido pela SES que realiza cerca de 140 primeiras consultas mensais, ampliando o acesso ao atendimento especializado na saúde da mulher. O HUSFP também foi beneficiado por investimentos relevantes do Estado, incluindo a ampliação dos repasses por meio do Programa Assistir, que passaram de R$ 7,3 milhões para R$ 19,5 milhões.

Na Beneficência Portuguesa, foram destacados aportes superiores a R$ 11,9 milhões para a qualificação da estrutura hospitalar, com aquisição de equipamentos e modernização de setores estratégicos. Já a Santa Casa de Pelotas recebeu aproximadamente R$ 19,6 milhões em investimentos, destinados principalmente à ampliação dos serviços de oncologia e à modernização tecnológica da instituição.

Santa Casa de Pelotas recebeu R$ 19,6 milhões para ampliação dos serviços de oncologia e modernização tecnológica -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG