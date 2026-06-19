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Governo do Estado divulga resultado final de edital para gestão do Ginásio de Lutas do Cete, em Porto Alegre

O governo do Estado divulgounesta sexta-feira (19/6), via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o resultado final do edital de seleção de projetos...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/06/2026 às 13h08
Governo do Estado divulga resultado final de edital para gestão do Ginásio de Lutas do Cete, em Porto Alegre
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O governo do Estado divulgounesta sexta-feira (19/6), via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o resultado final do edital de seleção de projetos de pessoas jurídicas de direito privado para a gestão do Ginásio de Lutas do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre. A vencedora foi a Federação Gaúcha de Taekwondo, que obteve a maior pontuação e a melhor classificação no certame, após avaliação da Comissão Julgadora.

O aporte do Estado à entidade vencedora será de R$ 150 mil por ano. O documento tem validade de dois anos, renovável por mais um. O edital também estabelece as condições de manutenção do espaço do ginásio de lutas do Cete, com despesas de consumo de água, luz, limpeza, melhorias e manutenções preventivas.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

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