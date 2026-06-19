Governo do Estado apoia delegação gaúcha de muay thai em campeonato mundial na Tailândia

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), apoia a participação da delegação gaúcha no Amazing Muaythai World Festival 2026, uma das principais competições mundiais de muay thai, que será realizada entre os dias 25 e 29 de junho, em Bangkok, na Tailândia. Formada por oito integrantes, entre atletas e comissão técnica de diferentes regiões do Estado, a equipe embarca neste domingo (21/6). A delegação recebeu investimento de cerca de R$ 188 mil do Programa Pró-Esporte RS. Os recursos serão destinados ao custeio de passagens aéreas, hospedagem e uniformização da delegação.

Organizado pela WBC Muaythai, uma das mais prestigiadas entidades internacionais da modalidade, o campeonato deverá reunir cerca de 1,3 mil atletas de mais de 100 países. As disputas ocorrerão no Nimibutr Stadium, em Bangkok, e a delegação gaúcha se integrará à seleção brasileira para representar o país na competição.

Força gaúcha no esporte

O gaúcho Rafael Rios (D), vice-campeão mundial, intensifica os treinos para o campeonato em Bangkok - Foto: Arquivo pessoal do atleta

A delegação reúne representantes de oito municípios gaúchos, demonstrando a presença do esporte em diferentes regiões do Estado. Entre os destaques está Rafael Rios, de Gravataí, de 22 anos, vice-campeão mundial da modalidade em 2023 e 2024. "É um dos campeonatos mais importantes da minha carreira. Estamos preparados e motivados para representar o Rio Grande do Sul", afirmou o atleta que disputará a categoria até 67 quilos.

Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Artes Marciais (Agam) e treinador da equipe, Márcio Miranda, a expectativa é repetir os resultados obtidos nas últimas participações internacionais, quando atletas gaúchos conquistaram 11 medalhas em 12 participações. "Levamos uma equipe formada pelos melhores atletas do Estado, preparada para competir em alto nível e buscar medalhas para o Rio Grande do Sul e para o Brasil", destacou Miranda.

Este é o sexto projeto da Agam contemplado pelo Pró-Esporte RS. Desde 2019, o programa já viabilizou mais de R$ 170 milhões em projetos esportivos, ampliou o investimento anual de R$ 25 milhões para R$ 35 milhões e expandiu de 14 para mais de 60 o número de modalidades atendidas.

O programa também registrou recorde de 839 projetos inscritos na primeira janela de 2026, consolidando-se como uma das principais políticas públicas de incentivo ao esporte no Estado. "O Pró-Esporte RS amplia as oportunidades para que atletas de diferentes regiões disputem competições de alto nível e levem o nome do Rio Grande do Sul ao cenário internacional", pontuou o secretário de Esporte e Lazer, Joel Maraschin.

Delegação gaúcha no Amazing Muaythai World Festival 2026

Comissão técnica Márcio Miranda - (Porto Alegre) Alexandre Carneiro - preparador físico (Porto Alegre)

Atletas Rafael Rios (Gravataí) Matheus Alves (Caxias do Sul) Lucas Galão (Sapucaia do Sul) Heid Litai Klipel (Caxias do Sul) Maik Rysdyk (Canoas) Lavynia Mota (Rio Grande) Daniel Frederico Toso (Carazinho) Felipe Bortowski Borges (Camaquã)





