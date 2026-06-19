Sexta, 19 de Junho de 2026
10°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado apoia delegação gaúcha de muay thai em campeonato mundial na Tailândia

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), apoia a participação da delegação gaúcha no Amazing Muaythai World Festival 2...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/06/2026 às 13h41
Governo do Estado apoia delegação gaúcha de muay thai em campeonato mundial na Tailândia
Atletas e comissão técnica de oito municípios formam a equipe gaúcha que embarca para o mundial -Foto: Arquivo Agam

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), apoia a participação da delegação gaúcha no Amazing Muaythai World Festival 2026, uma das principais competições mundiais de muay thai, que será realizada entre os dias 25 e 29 de junho, em Bangkok, na Tailândia. Formada por oito integrantes, entre atletas e comissão técnica de diferentes regiões do Estado, a equipe embarca neste domingo (21/6). A delegação recebeu investimento de cerca de R$ 188 mil do Programa Pró-Esporte RS. Os recursos serão destinados ao custeio de passagens aéreas, hospedagem e uniformização da delegação.

Organizado pela WBC Muaythai, uma das mais prestigiadas entidades internacionais da modalidade, o campeonato deverá reunir cerca de 1,3 mil atletas de mais de 100 países. As disputas ocorrerão no Nimibutr Stadium, em Bangkok, e a delegação gaúcha se integrará à seleção brasileira para representar o país na competição.

Força gaúcha no esporte

Foto mostra Rafael durante uma luta no ringue. Ele está dando um golpe com a perna na altura da cabeça do adversário.
O gaúcho Rafael Rios (D), vice-campeão mundial, intensifica os treinos para o campeonato em Bangkok -Foto: Arquivo pessoal do atleta

A delegação reúne representantes de oito municípios gaúchos, demonstrando a presença do esporte em diferentes regiões do Estado. Entre os destaques está Rafael Rios, de Gravataí, de 22 anos, vice-campeão mundial da modalidade em 2023 e 2024. "É um dos campeonatos mais importantes da minha carreira. Estamos preparados e motivados para representar o Rio Grande do Sul", afirmou o atleta que disputará a categoria até 67 quilos.

Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Artes Marciais (Agam) e treinador da equipe, Márcio Miranda, a expectativa é repetir os resultados obtidos nas últimas participações internacionais, quando atletas gaúchos conquistaram 11 medalhas em 12 participações. "Levamos uma equipe formada pelos melhores atletas do Estado, preparada para competir em alto nível e buscar medalhas para o Rio Grande do Sul e para o Brasil", destacou Miranda.

Este é o sexto projeto da Agam contemplado pelo Pró-Esporte RS. Desde 2019, o programa já viabilizou mais de R$ 170 milhões em projetos esportivos, ampliou o investimento anual de R$ 25 milhões para R$ 35 milhões e expandiu de 14 para mais de 60 o número de modalidades atendidas.

O programa também registrou recorde de 839 projetos inscritos na primeira janela de 2026, consolidando-se como uma das principais políticas públicas de incentivo ao esporte no Estado. "O Pró-Esporte RS amplia as oportunidades para que atletas de diferentes regiões disputem competições de alto nível e levem o nome do Rio Grande do Sul ao cenário internacional", pontuou o secretário de Esporte e Lazer, Joel Maraschin.

Delegação gaúcha no Amazing Muaythai World Festival 2026

  • Comissão técnica

    • Márcio Miranda - (Porto Alegre)

    • Alexandre Carneiro - preparador físico (Porto Alegre)

  • Atletas

    • Rafael Rios (Gravataí)

    • Matheus Alves (Caxias do Sul)

    • Lucas Galão (Sapucaia do Sul)

    • Heid Litai Klipel (Caxias do Sul)

    • Maik Rysdyk (Canoas)

    • Lavynia Mota (Rio Grande)

    • Daniel Frederico Toso (Carazinho)

    • Felipe Bortowski Borges (Camaquã)

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo do Estado divulga resultado final de edital para gestão do Ginásio de Lutas do Cete, em Porto Alegre

O governo do Estado divulgounesta sexta-feira (19/6), via Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o resultado final do edital de seleção de projetos...

 Criado por Gemini - IA
Esportes Há 3 horas

Especialista explica os riscos silenciosos dos anabolizantes

O uso de esteroides anabolizantes androgênicos avança em ritmo acelerado no Brasil e em outras regiões do mundo. Dr. Fernando, médico urologista co...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Esportes Há 6 horas

Troca de figurinhas pode atenuar alto custo do álbum da Copa do Mundo

Publicação tem raridades que podem passar de R$ 500 cada uma
Esportes Há 7 horas

Preservado, Gabriel Magalhães garante estar bem para enfrentar Haiti

Zagueiro foi poupado em alguns dos treinos para controle de carga
Esportes Há 7 horas

Confira os jogos da Copa do Mundo nesta sexta; Brasil encara o Haiti

Grupos C e D entram em campo para a segunda rodada de confrontos

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 12°
11° Sensação
2.92 km/h Vento
97% Umidade
100% (20.41mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
12°
Terça
10°
Quarta
11°
Últimas notícias
Câmara Há 25 segundos

Nova lei cria política nacional para estudantes com altas habilidades
Câmara Há 26 segundos

Comissão aprova projeto que regulamenta práticas de humor terapêutico no SUS
Economia Há 27 segundos

Motoristas de apps e taxistas já podem pedir financiamento
Segurança Escolar Há 24 minutos

Escolas municipais de Três Passos recebem novos sistemas de proteção
Tecnologia Há 39 minutos

IA Contra o Crime ajudou a esclarecer 1,4 mil ocorrências

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 -0,30%
Euro
R$ 5,90 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,177,43 +0,14%
Ibovespa
168,215,33 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias