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Hospital Materno-Infantil Santa Catarina retoma doação de órgãos após 8 anos

Foto: Divulgação/ HMISCUm momento de emoção, solidariedade e amor ao próximo marcou o Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC), em Criciúma...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/06/2026 às 20h50
Hospital Materno-Infantil Santa Catarina retoma doação de órgãos após 8 anos
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/ HMISC

Um momento de emoção, solidariedade e amor ao próximo marcou o Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC), em Criciúma. Na manhã do dia 10 de junho, a instituição do Governo do Estado realizou novamente uma doação de órgãos, sendo que a última ocorreu em 2018.

A doação foi autorizada pela família de um paciente, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e veio à óbito. Após o cumprimento de todos os critérios clínicos e legais para o diagnóstico de morte encefálica, a Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina (SC Transplantes) e a Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT) do HMISC deram sequência ao processo. Os órgãos foram avaliados e um foi identificado como compatível, sendo posteriormente transplantado em um paciente em outro estado.

Todo o processo contou com a atuação da equipe multiprofissional do HMISC, da SC Transplantes e da equipe da e-DOT da instituição em que o órgão foi transplantado. Mais do que um procedimento médico, o momento representou a transformação de profunda dor em esperança para outra família.

“Mesmo diante de uma perda irreparável, é possível gerar esperança e oferecer uma nova oportunidade de vida para outras pessoas. Conversar sobre a doação de órgãos em família é fundamental, pois é esse diálogo que permite que a vontade do doador seja conhecida e respeitada. Falar sobre doação é falar sobre vida”, destaca a enfermeira Sabrina Biazetto Ramos, integrante da e-DOT do HMISC.

O momento representa um marco para o Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, refletindo a maturidade das equipes, o fortalecimento da cultura de doação e o compromisso com uma assistência humanizada e de excelência. Também simboliza um legado de amor, solidariedade e esperança possíveis pela generosidade de uma família e pelo trabalho integrado de profissionais comprometidos com o cuidado em todas as etapas da vida.

O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo.

Texto: Comunicação HMISC
Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
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