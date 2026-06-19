Governo do Estado e Prefeitura de Joinville avançam no processo de estadualização do Hospital São José

Foto: Victoria Lopes/Ascom SES

Nesta sexta-feira, 19, equipes técnicas do Governo do Estado de Santa Catarina e da Prefeitura de Joinville se reuniram para dar andamento à estruturação do processo de estadualização do Hospital Municipal São José. O encontro de trabalho foi coordenado pela prefeita Rejane Gambin e pelo secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Durante a sua agenda no município, o secretário realizou visitas técnicas à Maternidade Darcy Vargas e ao Hospital São José, com o objetivo de acompanhar a atual estrutura e as demandas dos serviços de saúde oferecidos. Em seguida, reuniu-se com a prefeita e sua equipe na sede do Executivo municipal.

“O Hospital São José é muito importante para toda a região, sendo referência em alta complexidade em especialidades como ortopedia, neurologia e oncologia, servindo a mais de 1 milhão de catarinenses. Por isso, entendemos que a parceria com a Prefeitura, honrando um compromisso assumido pelo governador Jorginho Mello, é extremamente relevante”, pontuou Demarchi.

“As premissas fundamentais que foram estabelecidas no Termo de Cooperação estão garantidas, como manter o Hospital São José atendendo 100% pelo SUS, assegurar a possibilidade de permanência dos servidores que lá estão e manter todos os serviços disponíveis no hospital, que serão otimizados”, afirmou a prefeita Rejane.

Durante o encontro de trabalho, foram apresentados os avanços na análise dos dados e nos estudos técnicos de viabilidade. Com isso, as próximas etapas de trabalho serão voltadas para a revisão da legislação. As equipes irão focar no levantamento do que é necessário adequar, tanto por parte do município quanto por parte do Estado, para que o processo de estadualização possa avançar.

Com informações: Comunicação Prefeitura de Joinville