Hospital Regional Ruth Cardoso realiza sessão de fotos com bebês em alusão à Copa do Mundo

Foto: Comunicação/HRRC

A paixão pelo futebol e o cuidado humanizado se encontraram no Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú. Em clima de Copa do Mundo, 10 recém-nascidos internados no alojamento conjunto da maternidade participaram de um ensaio fotográfico especial. Desde que passou para a gestão do Governo do Estado, a unidade tem avançado no fortalecimento da assistência prestada à população.

Entre os participantes estava a pequena Valentina, filha de Suyanne Fantone e Caíque Cesco, que levaram uma camiseta da Seleção para compor as fotografias. A história da família chamou a atenção pelas coincidências: Valentina nasceu em 16 de junho de 2026, com 36 semanas de gestação, cerca de um mês antes da data prevista para o parto, marcada para 11 de julho. “Ela estava prevista para nascer em julho, mas resolveu chegar antes só para acompanhar a Copa. Quem sabe não é um sinal de que o hexa vem?”, brincam os pais.

Foto: Reprodução/Secom SC

A equipe preparou um cenário temático referente ao maior evento esportivo do planeta, com elementos inspirados na Seleção Brasileira. Um dos destaques foram as tocas personalizadas confeccionadas e pintadas à mão pelas profissionais de enfermagem do Centro Obstétrico, que tornaram os registros ainda mais especiais.

A ação teve como objetivo proporcionar às famílias uma recordação afetiva dos primeiros dias de vida dos bebês, unindo acolhimento, criatividade e humanização durante a internação. A sessão de fotos foi organizada pelos setores de Comunicação e de Enfermagem do Centro Obstétrico e do Alojamento Conjunto.

Foto: Reprodução/Secom SC

A receptividade à iniciativa foi imediata. Pais e acompanhantes participaram dos registros e aprovaram a proposta, que transformou um momento já marcante em uma lembrança ainda mais significativa.

Para a coordenadora de enfermagem do setor materno-infantil, Adriana Marcondes, a atividade reflete o compromisso da equipe com um atendimento acolhedor e atento aos detalhes que fazem a diferença na experiência dos pacientes. “Ver as profissionais se mobilizando, preparando cada detalhe e participando ativamente da ação demonstra o quanto valorizamos um cuidado que vai além da assistência. São iniciativas simples, mas que criam memórias afetivas que permanecerão para sempre na vida dessas famílias”, destaca.

Foto: Reprodução/Secom SC

A iniciativa integra as ações de humanização desenvolvidas no Hospital Regional Ruth Cardoso, reforçando o compromisso da unidade com uma assistência qualificada, acolhedora e centrada nas pessoas. Entre adereços temáticos, cores verde e amarelo e muitos sorrisos, os recém-nascidos protagonizaram um momento especial que uniu o espírito da Copa do Mundo à celebração de uma nova vida.

Foto: Reprodução/Secom SC

Texto: Comunicação HRRC

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