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Confira os jogos da Copa do Mundo nesta sexta; Brasil encara o Haiti

Grupos C e D entram em campo para a segunda rodada de confrontos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/06/2026 às 07h45

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (19) contra o Haiti, às 21h30, na Filadélfia, em partida válida pelo Grupo C da Copa do Mundo Fifa 2026.

A outra partida da chave será um pouco antes, às 19h, em Boston, entre Escócia e Marrocos.

Pelo Grupo D, jogarão Estados Unidos e Austrália, em Seattle, às 16h; e Turquia e Paraguai, à 0h de sábado (20), em São Francisco.

Jogos desta sexta-feira, 19 de junho

  • 16h - Estados Unidos x Austrália (Grupo D)
  • 19h - Escócia x Marrocos (Grupo C)
  • 21h30 - Brasil x Haiti (Grupo C)
  • 0h (sábado) - Turquia x Paraguai (Grupo D)

⚽ Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Grupo C

Classificação após a primeira rodada:

  • Escócia – 3 pontos
  • Brasil – 1 ponto
  • Marrocos – 1 ponto
  • Haiti – 0 ponto

A liderança do Grupo C, após a primeira rodada, é da Escócia, que soma 3 pontos após a vitória sobre o Haiti, por 1 a 0. Brasil e Marrocos têm 1 ponto cada, após o empate em 1 a 1.

Uma vitória brasileira sobre o Haiti pode colocar o Brasil na disputa pela liderança do grupo, já que enfrentará a Escócia, atual líder, na última rodada.

Com isso, a expectativa para a partida de hoje é de que o Brasil apresente uma postura ofensiva desde o início, posicionando sua linha de marcação mais alta, na busca por manter domínio territorial.

Com uma equipe menos experiente e de menor nível técnico do que a brasileira, o Haiti provavelmente adotará um estilo de jogo defensivo, que buscará, em algumas jogadas isoladas, fazer transições rápidas com bolas longas visando contra-ataques.

O confronto entre escoceses e marroquinos vale diretamente a liderança do grupo. Um novo triunfo europeu garante matematicamente vaga na segunda fase da Copa do Mundo.

Quanto às demais equipes, elas dependerão, em maior ou menor grau, da última rodada para avançar na competição.

Grupo D

Classificação após a primeira rodada:

  • EUA – 3 pontos
  • Austrália – 3 pontos
  • Turquia – 0 ponto
  • Paraguai – 0 ponto

Pelo Grupo D, EUA e Austrália largaram na frente, com vitórias sobre Paraguai e Turquia respectivamente pelos placares de 4 a 1 e 2 a 0.

Com maior saldo de gols (3), os EUA estão, ao final da primeira rodada, na liderança do grupo, com o mesmo número de pontos da sua adversária de hoje, a Austrália – também com três pontos. Essa proximidade entre as equipes dá caráter decisivo para a partida de hoje.

Jogando em casa, diante de sua torcida, os EUA apresentaram na primeira rodada um futebol dominante diante do Paraguai, o que deu à equipe certo favoritismo para uma classificação em primeiro lugar.

Já Turquia e Paraguai entram em campo com margem reduzida para erro. Quem perder ficará em situação muito difícil na terceira rodada, dependendo de vitória e de combinações de resultados para tentar se classificar entre os oito terceiros mais bem colocados nos 12 grupos da primeira fase da competição.

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