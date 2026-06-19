Sexta, 19 de Junho de 2026
10°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Preservado, Gabriel Magalhães garante estar bem para enfrentar Haiti

Zagueiro foi poupado em alguns dos treinos para controle de carga

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/06/2026 às 08h20

O zagueiro Gabriel Magalhães tranquilizou a torcida quanto às condições físicas para ir a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Durante a semana, o defensor da seleção brasileira foi poupado em algumas das atividades no Centro de Treinamento Columbia Park, em Nova Jersey, para controle de carga . O jogador do Arsenal (Inglaterra) participou de 53 jogos na temporada, 48 deles como titular, e atuou por 4.360 minutos, média de 82 minutos por partida.

Para efeito de comparação, Marquinhos, parceiro de Gabriel Magalhães na zaga do Brasil e capitão do Paris Saint-Germain (França), esteve em campo 39 vezes no mesmo intervalo de tempo, com 3.238 minutos, média de 83 minutos por duelo.

"Estou muito bem fisicamente. Tive uma temporada longa, com muitos jogos, mas me sinto bem e preparado", garantiu o defensor, na entrevista coletiva que concedeu no estádio da Filadélfia, palco do jogo de hoje.

Contra o Haiti, Gabriel Magalhães tem a missão de auxiliar o Brasil a não ser vazado pela primeira vez desde 15 de novembro do ano passado, quando a seleção canarinho venceu Senegal por 2 a 0 no Emirates Stadium, em Londres . O zagueiro do Arsenal foi titular daquela partida, ao lado de Marquinhos. De lá para cá, foram seis jogos e oito gols sofridos.

"A gente entra em campo e não quer sofrer gols. Se não sofremos gols, estamos mais próximos da vitória. É trabalhar coletivamente. Com certeza, vamos entrar no jogo com o pensamento positivo de que vamos nos defender bem e sair sem tomar gols", disse.

Apesar de não ter entrado em detalhes, o técnico Carlo Ancelotti admitiu, em entrevista coletiva nessa quinta (18), que deve fazer mudanças no time em relação ao empate por 1 a 1 com o Marrocos no último sábado (13), em Nova Jersey . Durante a semana, o italiano observou Danilo na lateral direita, posto que, na estreia da Copa, foi de Ibañez. Perguntado sobre as diferenças de atuar com um ou outro no setor, Gabriel Magalhães foi político.

"O Ibañez é um zagueiro que pode atuar como lateral e o Danilo um lateral que pode atuar como zagueiro. Os dois podem ajudar no que o mister [Ancelotti] pedir. É o mister quem vai decidir", resumiu o jogador do Arsenal, reconhecendo que o nível de atuação do Brasil diante de Marrocos foi abaixo do esperado.

"A gente sabe que não começou bem [o jogo passado], temos total consciência disso. Somos o Brasil, uma equipe que quer a bola o tempo todo. É um jogo que passou, ficou de aprendizado. Com certeza, vamos mostrar a nossa força", finalizou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 35 minutos

Confira os jogos da Copa do Mundo nesta sexta; Brasil encara o Haiti

Grupos C e D entram em campo para a segunda rodada de confrontos
Esportes Há 8 horas

Veja os resultados dos jogos de quinta-feira (18) na Copa

Atacante tcheco fez o gol mais rápido do Mundial
Esportes Há 8 horas

Conferência de Bonn tem avanços limitados e impasses para COP31

Financiamento e adaptação são entraves das negociações climáticas
Esportes Há 9 horas

Cruzeiro feminino chega a sete desfalques pela mesma lesão

Nova baixa, Paloma Maciel rompeu ligamento com a seleção brasileira

 Atleta recebe apoio de R$ 100 mil do governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte -Foto: Manuela München/Divulgação Ascom SEL
Esporte e lazer Há 12 horas

Patinadora, apoiada pelo Programa Pró-Esporte RS, é a única atleta do Estado convocada para seleção brasileira

A patinadora Manuela Liz Lamb München, 10 anos, apoiada pelo Programa Pró-Esporte RS , foi a única atleta gaúcha convocada para integrar a seleção ...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 12°
11° Sensação
1.64 km/h Vento
92% Umidade
100% (20.41mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
12°
Terça
10°
Quarta
11°
Últimas notícias
Trânsito Há 24 minutos

Motociclista fica ferido após queda de moto em Trevo de Três Passos
Esportes Há 24 minutos

Confira os jogos da Copa do Mundo nesta sexta; Brasil encara o Haiti
Tempo Há 26 minutos

RS tem alerta para chuva e ventania nesta sexta; saiba onde o risco é maior
Saúde Há 57 minutos

Sintomas da doença falciforme vão além da anemia; saiba mais
Greening Há 60 minutos

Mais de 500 imóveis são vistoriados após foco de greening em Palmitinho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,10%
Euro
R$ 5,91 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 341,477,50 -0,74%
Ibovespa
168,277,55 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias