O mercado brasileiro de produtos artesanais e gourmets tem registrado expansão em diferentes segmentos da alimentação e das bebidas. Estudos recentes apontam que consumidores têm demonstrado interesse crescente por produtos associados à produção artesanal, à diferenciação de ingredientes e à valorização de processos produtivos específicos. Nesse contexto, itens como brigadeiro de whiskey e licor artesanal passaram a integrar um conjunto de produtos presentes em eventos gastronômicos, empórios especializados e canais digitais de comercialização.

Dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) indicam que a indústria de alimentos e bebidas registrou crescimento de 9,98% no faturamento em 2024, movimentando R$ 1,277 trilhão, refletindo fortemente na continuidade da expansão do setor no país. Paralelamente, diferentes nichos de mercado passaram a incorporar produtos artesanais e de produção limitada como forma de diversificação da oferta gastronômica, criando a experiência que o público tem procurado.

Na confeitaria, por exemplo, a combinação entre receitas tradicionais e ingredientes associados a bebidas destiladas tem sido observada em produtos desenvolvidos para consumo em ocasiões especiais. O brigadeiro elaborado com whisky figura entre as variações que passaram a compor o portfólio de produtores artesanais e estabelecimentos especializados em bebidas, expandindo seu mercado de destilados e bebidas para outras áreas, como confeitarias artesanais. O produto integra uma tendência mais ampla de experimentação gastronômica, presente também nas categorias de sobremesas, chocolates, dentre outras.

O mesmo movimento pode ser observado no segmento de licores artesanais. A produção em menor escala, associada ao desenvolvimento de receitas próprias, tem contribuído para a presença desses produtos em feiras gastronômicas, empórios e estabelecimentos voltados à comercialização de itens artesanais, promovendo uma sensação de experiência única, individual e exclusiva.

O avanço desse mercado também tem estimulado o surgimento e a expansão de empresas especializadas em produtos voltados ao público interessado em gastronomia e bebidas artesanais. A Jacobschild, empresa brasileira com origem americana, atua na produção de licor de whisky e brigadeiro de whisky, inserindo-se nesse cenário de crescimento dos produtos gourmet e de produção artesanal.

A empresa desenvolve produtos alinhados à valorização de processos produtivos diferenciados e à demanda por itens com identidade própria. Seu portfólio reúne categorias que acompanham a evolução do consumo de produtos artesanais no setor alimentício, segmento que tem ampliado sua presença em empórios, eventos gastronômicos e canais digitais de comercialização.

Especialistas e estudos de mercado apontam que a busca por produtos associados à qualidade, origem e processos artesanais continua influenciando o desenvolvimento de novos itens no setor alimentício. Além das bebidas, a tendência alcança segmentos como confeitaria, chocolates, gelatos, produtos coloniais e alimentos produzidos em pequena escala.

"Observamos um interesse crescente por produtos que unem tradição, identidade e experiências gastronômicas diferenciadas. O consumidor busca mais do que sabor; ele procura histórias e processos artesanais", afirma Leonardo Jacobschild, advogado e responsável comercial pela Jacobschild Whiskey.

A expectativa para os próximos anos é de continuidade do crescimento dos segmentos ligados à produção artesanal de alimentos e bebidas. O movimento acompanha mudanças nos hábitos de consumo e reforça a presença desses produtos em diferentes canais de comercialização e consumo.