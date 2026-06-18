Operação da Brigada Militar resulta em prisão e apreensão de grande carregamento de cigarros contrabandeados

Uma operação realizada pela Brigada Militar na noite de quarta-feira (17) culminou na detenção de um homem e na apreensão de uma expressiva carga de cigarros introduzidos ilegalmente no país.

A ação contou com a participação de equipes dos municípios de São Martinho, Boa Vista do Buricá e Santo Augusto. Durante a ocorrência, os policiais localizaram e interceptaram um veículo utilizado para transportar a mercadoria irregular.

O monitoramento do automóvel teve início em Boa Vista do Buricá e terminou em Santo Augusto, onde as guarnições conseguiram efetuar a abordagem com sucesso.

No interior do veículo foram encontrados 17.500 maços de cigarros de procedência estrangeira. O condutor, um homem de 55 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos legais.

De acordo com as estimativas das forças de segurança, a apreensão causou um prejuízo superior a R$ 224 mil às atividades criminosas.

A ocorrência foi atendida por policiais militares vinculados ao 7º e ao 44º Batalhão de Polícia Militar.

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