Suspeito de ataque com faca em Itapiranga é liberado após audiência de custódia

O homem apontado como responsável por ferir um colega de trabalho com golpes de faca na manhã de quinta-feira (18), na Avenida Uruguai, região central de Itapiranga, recebeu autorização da Justiça para aguardar o andamento do processo em liberdade.

Com 41 anos de idade e sem registros anteriores de crimes ou episódios de agressão, o investigado afirmou durante seu depoimento que mantinha conflitos antigos com a vítima e alegou ter sido alvo de ofensas.

Ainda na tarde de quinta-feira, ocorreu a audiência de custódia. O Ministério Público defendeu a prisão preventiva do suspeito, porém o Judiciário considerou os antecedentes favoráveis e determinou sua soltura mediante o pagamento de fiança equivalente a dois salários mínimos, além da imposição de outras restrições judiciais.

O trabalhador ferido, de 29 anos, continua internado no Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Ele foi encaminhado para a unidade por volta das 13h, em uma transferência realizada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

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