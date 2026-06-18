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Estado de São Paulo tem temperaturas inferiores a 5ºC nesta quinta

Capital paulista registrou mínima de 6,2ºC nesta madrugada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/06/2026 às 15h43
Estado de São Paulo tem temperaturas inferiores a 5ºC nesta quinta
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O frio se espalhou pelo estado de São Paulo na madrugada desta quinta-feira (18) com temperaturas chegando a menos de 5 graus Celsius (°C) em várias cidades.

A capital paulista registrou temperatura mínima de 6,2°C, na zona leste, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Em Parelheiros, no extremo sul da cidade, os termômetros marcaram 6,3°C. A média da cidade foi 10,2°C.

Interior

O frio também foi sentido por todo o interior paulista. A apuração do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que a menor temperatura foi registrada em Campos do Jordão, com 4,3°C.

O frio foi intenso ainda em Rancharia (4,7°C), Itararé (4,8°C) e Salesópolis, Tambaú, Limeira e Apiaí, todos com mínimas de 4,9°C.

Segundo a Defesa Civil, outros municípios do estado tiveram temperaturas baixas em torno de 5 a 6°C.

A previsão para a capital paulista hoje indica céu aberto e ensolarado, com pouca nebulosidade e ausência de precipitações.

A máxima deve atingir 19°C, preservando a sensação térmica baixa durante todo o período. Além disso, a umidade relativa do ar apresentará leve declínio comparado aos dias passados, situando-se em torno de 45%.

Em relação ao acúmulo de chuva, os registros do CGE mostram que volume em junho já soma 40 milímetros (mm). O montante corresponde a cerca de 91,7% da média histórica para este mês, que é de 48 mm.

Alerta para baixas temperaturas

A Defesa Civil de São Paulo decretou, desde terça-feira (17), estado de alerta para baixas temperaturas em todo o estado. Em razão disso, o governo de São Paulo iniciou nesta semana uma política pública permanente de proteção à população vulnerável.

A ação fornece kits de acolhimento, compostos por cama dobrável, colchão, travesseiro, cobertor e roupa de cama, para apoiar a montarem abrigos emergenciais nos municípios.

Os kits estão disponíveis nos depósitos logísticos da Defesa Civil do Estado e podem ser solicitados pelos municípios, respeitando as necessidades e características de cada localidade.

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