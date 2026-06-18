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Brasil: invencibilidade e liderança na Liga Mundial de Vôlei

Numa partida difícil, seleção derrotou a Bélgica por 3 sets a 2

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/06/2026 às 16h50

Foi uma partida das mais difíceis, mas o Brasil venceu. Em Ancara, na Turquia, pela Liga Mundial de Vôlei Feminino, a seleção do técnico José Roberto Guimarães enfrentou a Bélgica e conseguiu se manter invicta e na liderança da primeira fase da competição, com seis vitórias em seis partidas.

No primeiro set, as brasileiras passaram com muita tranquilidade, fechando por 25 a 20. Mas, no segundo set, as belgas igualaram o placar, fechando em 25 a 22. Embaladas, conseguiram vencer também o terceiro set por 25 a 23, obrigando a seleção a se concentrar nos dois sets finais.

As meninas melhoraram o rendimento e fecharam o quarto set por 25 a 22.

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No tie-break , repleto de emoção, o ponto decisivo veio de um erro da atacante belga Radovic. Assim, o Brasil fez 15 a 13, ganhando o jogo por 3 sets a 2, após duas horas e meia de partida.

As maiores pontuadoras foram Júlia Bergmann, com 19 pontos, e Ana Cristina, com 16.

O público no ginásio de Ancara ficou aquém do esperado, apenas 824 pessoas pagaram ingresso para acompanhar as líderes da Liga Mundial.

As chinesas estão na sexta posição da Liga Mundial, com quatro vitórias em seis jogos.

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