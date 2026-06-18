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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 36 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/06/2026 às 11h20
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 36 milhões nesta quinta-feira
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.020 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo .

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 36 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa .

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

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© Tânia Rêgo/Agência Brasil
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