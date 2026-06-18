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Mobilidade urbana amplia demanda por conectividade

A transição fluida entre redes Wi-Fi e móveis tornou-se crítica para evitar a perda de receita em serviços de mobilidade, pagamentos e consumo de m...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/06/2026 às 16h50
Mobilidade urbana amplia demanda por conectividade
Play Tecnologia

A transformação digital das cidades tem ampliado a dependência de conectividade em serviços usados durante o deslocamento urbano. Pagamentos por aproximação em transporte público, desbloqueio de bicicletas e patinetes compartilhados, aplicativos de navegação, consumo de mídia e autenticações digitais em tempo real são exemplos de jornadas que dependem da disponibilidade de rede fora dos ambientes fixos.

Esse movimento ocorre em um contexto em que políticas públicas e estudos setoriais tratam a conectividade como componente relevante da urbanização digital. A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, publicada no portal Gov.br, inclui entre seus objetivos a integração da transformação digital ao desenvolvimento urbano e o acesso equitativo à internet de qualidade. Nesse cenário, empresas de telecomunicações e tecnologia, como a Play Tecnologia, acompanham a ampliação da demanda por modelos capazes de integrar conectividade móvel a ecossistemas digitais de serviços.

Conectividade passa a integrar a experiência urbana

Com a expansão de serviços digitais em mobilidade, pagamentos e consumo de conteúdo, a experiência do usuário deixa de depender apenas do aplicativo e passa a incluir também fatores como disponibilidade de rede, troca entre conexões e continuidade de acesso durante deslocamentos. Em operações baseadas em smartphone, falhas de autenticação, lentidão em transações e interrupções de conexão podem afetar a conclusão da jornada digital.

A série pública The State of Mobile Internet Connectivity 2025, da GSMA, reúne dados e análises sobre adoção da internet móvel, barreiras de uso e oportunidades de inclusão digital. A entidade destaca que a conectividade móvel não depende apenas da ampliação de cobertura, mas também da capacidade de as pessoas utilizarem a internet para atender às suas necessidades em diferentes contextos.

MVNOs entram na discussão sobre controle da experiência

Nesse ambiente, Operadoras Móveis Virtuais, conhecidas como MVNOs, passam a ser consideradas por empresas que buscam integrar conectividade móvel às suas próprias jornadas de serviço. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) define a MVNO como uma operação que presta Serviço Móvel Pessoal por meio de rede virtual, utilizando compartilhamento de rede com uma prestadora de origem.

Para marcas com operação em mobilidade, varejo, serviços financeiros ou redes de atendimento distribuídas, esse modelo pode permitir que a conectividade seja tratada como parte do ecossistema de relacionamento com o cliente, e não apenas como um serviço externo à jornada.

Visão da Play Tecnologia

Segundo Ilber Ragno, CEO da Play Tecnologia, a conectividade móvel passou a ocupar papel mais direto na experiência do usuário em serviços digitais urbanos. "Quando uma transação depende do smartphone, a conectividade deixa de ser um elemento periférico e passa a fazer parte da jornada. Em pagamentos, mobilidade e autenticação, a continuidade de rede influencia a experiência operacional do serviço", afirma.

A Play Tecnologia atua com estrutura white-label para empresas que desejam lançar operações móveis virtuais e integrar telefonia móvel aos seus ecossistemas. A empresa informa que sua plataforma apoia projetos com conectividade, gestão operacional e recursos voltados à implantação de MVNOs conforme o perfil de cada parceiro.

Operações urbanas exigem integração entre rede e serviço

Serviços digitais em trânsito envolvem diferentes pontos de contato: aplicativo, autenticação, pagamento, geolocalização, comunicação com o usuário e suporte. Em ambientes urbanos, esses pontos podem ocorrer durante deslocamentos entre casa, trabalho, transporte, comércio e espaços públicos.

Para Ilber Ragno, esse cenário exige planejamento da conectividade como parte do desenho da operação. "Empresas que dependem de jornadas digitais em movimento precisam avaliar como a conectividade será entregue, monitorada e integrada ao serviço. O ponto não é apenas ter acesso móvel, mas organizar a operação para reduzir falhas de uso em momentos críticos", diz.

Conformidade regulatória no modelo MVNO

No Brasil, as operações móveis virtuais seguem regras e procedimentos vinculados à Agência Nacional de Telecomunicações. A página oficial da Anatel sobre MVNOs descreve modalidades como Autorizada de Rede Virtual e Credenciada de Rede Virtual, com diferentes formas de atuação dentro do Serviço Móvel Pessoal.

A Play Tecnologia informa que suas operações e estruturas voltadas a MVNO seguem os procedimentos aplicáveis ao setor e são desenhadas para apoiar empresas que buscam integrar conectividade móvel a seus modelos de negócio em conformidade com as exigências regulatórias brasileiras.

Sobre a Play Tecnologia

A Play Tecnologia é especializada no desenvolvimento e gestão de infraestrutura para Operadoras Móveis Virtuais. A empresa atua como parceira tecnológica de negócios que buscam integrar telefonia móvel aos seus ecossistemas, com soluções white-label voltadas à conectividade, operação e escala. Em conformidade com as normas aplicáveis ao setor, a Play Tecnologia apoia marcas de diferentes segmentos na estruturação de operações móveis virtuais no Brasil.

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