Quinta, 18 de Junho de 2026
7°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dra. Mariana Scribel explica cuidados com cabelos no inverno

Baixa umidade, banhos quentes e uso frequente de secador exigem atenção com a saúde capilar durante o período frio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
18/06/2026 às 16h15
Dra. Mariana Scribel explica cuidados com cabelos no inverno
Divulgação WMB Marketing Digital

Com a chegada do inverno, a combinação entre mudanças de temperatura e alterações na rotina pode impactar diretamente a saúde dos cabelos. O aumento do uso de água quente no banho e de ferramentas térmicas favorece o ressecamento dos fios e reduz sua resistência ao longo da estação.

Segundo a dermatologista especialista em tricologia e transplante capilar, Dra. Mariana Scribel, esse cenário interfere no equilíbrio natural da pele e da fibra capilar. "O inverno impacta bastante a saúde do couro cabeludo e dos fios por uma combinação de fatores climáticos e comportamentais. O principal é que o frio altera a barreira de proteção natural da pele e reduz a hidratação", explica.

Entre as manifestações mais comuns estão aumento do ressecamento, frizz, opacidade dos fios, sensibilidade e maior tendência à quebra. Em alguns casos, também podem ocorrer alterações na oleosidade e agravamento da caspa. A Dra. Mariana Scribel destaca que a temperatura da água durante o banho é um dos principais fatores associados a essas alterações.

"Água quente remove a camada lipídica natural do couro cabeludo. Isso causa desidratação da pele, irritação, piora da descamação e fragilidade da fibra capilar", alerta.

A redução da umidade do ar também contribui para o ressecamento dos fios, deixando o cabelo mais áspero e mais vulnerável à quebra. A dermatologista observa, ainda, que mudanças na rotina de lavagem podem interferir no equilíbrio do couro cabeludo.

"No inverno, a umidade do ar cai. O couro cabeludo perde água mais facilmente e os fios ficam mais ásperos, sem brilho, com mais frizz e mais suscetíveis à quebra", afirma. "Muitas pessoas passam a lavar menos o cabelo no frio. Isso pode gerar acúmulo de oleosidade, proliferação de fungos associados à caspa e inflamação do couro cabeludo", acrescenta a Dra. Mariana Scribel.

O uso do pré-poo é uma das estratégias indicadas para reduzir o impacto da lavagem nos fios. A técnica cria uma barreira protetora antes do shampoo e ajuda a preservar a hidratação da fibra capilar. "O objetivo é reduzir o ressecamento causado pela lavagem e proteger a fibra capilar da ação detergente do shampoo", orienta a Dra. Mariana Scribel.

Uso de fontes de calor

No inverno, o uso de secador, chapinha e modeladores térmicos se intensifica devido à secagem mais lenta dos fios, o que aumenta a exposição ao calor. Esse hábito pode comprometer a estrutura capilar. "Isso intensifica dano térmico e desidratação da fibra", destaca a médica.

Por isso, o uso de protetor térmico passa a ser indispensável na rotina. "Nunca usar calor sem protetor térmico. O protetor térmico ajuda a reduzir a perda de água dos fios, minimizar dano térmico, diminuir quebra e proteger cutículas", ressalta a Dra. Mariana Scribel.

A especialista também alerta para o uso de calor em cabelos ainda úmidos, o que pode comprometer a integridade da fibra capilar. A recomendação é aguardar a secagem completa ou parcial antes de qualquer procedimento térmico.

Queda dos fios

Além das mudanças visuais, o inverno pode evidenciar alterações no ciclo capilar. A queda de cabelo merece atenção quando há aumento persistente ou redução de volume dos fios. "A queda começa a merecer investigação quando existe aumento persistente, redução de volume ou sinais associados", explica a dermatologista. Entre os sinais de alerta estão afinamento progressivo, falhas localizadas e aumento da visibilidade do couro cabeludo.

Para atravessar o período com mais saúde capilar, a médica recomenda constância nos cuidados e atenção à base dos fios. Ela reforça que o equilíbrio do couro cabeludo é determinante.

"Muitas pessoas focam apenas nos fios e esquecem que a saúde capilar começa no couro cabeludo. Mesmo no frio, hidratação corporal e alimentação adequada influenciam no crescimento capilar, qualidade da fibra e resistência dos fios", conclui Dra. Mariana Scribel.

Para saber mais, basta acessar o site marianascribel.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marketink Unimed
Tecnologia Há 29 minutos

Hospitais entram na era da gestão da saúde baseada em dados

Com central que monitora indicadores estratégicos em tempo real, plano de saúde da Paraíba consegue acelerar decisões, reduzir custos e melhorar as...

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 2 horas

Mobilidade urbana amplia demanda por conectividade

A transição fluida entre redes Wi-Fi e móveis tornou-se crítica para evitar a perda de receita em serviços de mobilidade, pagamentos e consumo de m...

 Divulgação Ancora Tools
Tecnologia Há 4 horas

Motores brushless ganham espaço no mercado

Tecnologia que dispensa escovas de carvão oferece maior eficiência energética, reduz perdas por calor, exige menos manutenção e amplia a produtivid...

 Adobe Stock/Reprodução
Tecnologia Há 5 horas

Milldesk v2.0 da Setrion Software recebe certificação ITIL

Plataforma Milldesk v2.0, da Setrion Software, conquistou a certificação ITIL, concedida pela PeopleCert.

 Mundial Logistics
Tecnologia Há 5 horas

IA otimiza trade marketing no varejo em até 40%

A Mundial Logistics lançou uma solução de inteligência artificial para o trade marketing que integra dados de estoque, campanhas e execução no pont...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
13° Sensação
3.25 km/h Vento
64% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sexta
13° 11°
Sábado
13° 10°
Domingo
19°
Segunda
13° 10°
Terça
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 27 minutos

Hospitais entram na era da gestão da saúde baseada em dados
Justiça Há 28 minutos

Gilmar Mendes propõe súmula para conter pautas-bomba no Congresso
Esportes Há 28 minutos

Brasil garante seleções da ginástica artística no Mundial da Holanda
Saúde Há 28 minutos

Líder indígena Raoni tem melhora do quadro de saúde
Esportes Há 1 hora

Momma Run 2026 terá percurso inédito em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +1,19%
Euro
R$ 5,92 +0,79%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 344,328,75 -2,19%
Ibovespa
168,277,55 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3713 (17/06/26)
02
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias