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Jergs mobilizam estudantes e incentivam o esporte escolar em Tenente Portela

Ao longo do mês de julho, os estudantes também disputarão modalidades como vôlei, basquete, handebol e outras previstas no cronograma dos jogos.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom Prefeitura de Tentente Portela
18/06/2026 às 11h16
Jergs mobilizam estudantes e incentivam o esporte escolar em Tenente Portela
(Foto: Ascom prefeitura de Tenente Portela)

Teve início na terça-feira, 16, no Ginásio da Escola Cléia Salete Dalberto, a fase municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) em Tenente Portela. A abertura das disputas ocorreu com a modalidade de futsal, nos naipes masculino e feminino da categoria infantil, reunindo alunos das redes municipal e estadual de ensino.

A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito Rosemar Sala e do secretário de Administração e Comunicação Social Paulo Farias, além de representantes das escolas participantes, marcando oficialmente o início das atividades esportivas no município.

Participam desta etapa as escolas Ayrton Senna, Cléia Salete Dalberto, Sepé Tiaraju, Tenente Portela, Mukej, Gomercindo Jete Tenh Ribeiro e Marcílio Dias. Ao longo do mês de julho, os estudantes também disputarão modalidades como vôlei, basquete, handebol e outras previstas no cronograma dos jogos.

Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a fase municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) reúne estudantes da rede pública de ensino e define os representantes de Tenente Portela para as próximas etapas da competição. Os classificados avançam para as disputas regionais, que servem de acesso à fase estadual dos jogos.

O diretor de Esportes do município, André Schifelbein, destaca que os JERGS representam uma oportunidade de incentivar a prática esportiva, fortalecer a integração entre os alunos e desenvolver valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe.

Além de promover hábitos saudáveis e estimular a convivência no ambiente escolar, os jogos contribuem para a descoberta de novos talentos e para o desenvolvimento dos jovens por meio do esporte, ampliando as oportunidades de participação em competições de nível regional e estadual.

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