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IA e casas conectadas impulsionam rotina doméstica no Brasil

Com o avanço do mercado de smart homes, a tecnologia passa a atuar de forma integrada na gestão das casas brasileiras

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/06/2026 às 22h10
IA e casas conectadas impulsionam rotina doméstica no Brasil
Unsplash

A evolução das casas conectadas está transformando a relação dos consumidores com a rotina doméstica. A nova geração de tecnologias residenciais passa a operar de forma integrada, automatizando tarefas, adaptando comportamentos e reduzindo a necessidade de intervenção manual no dia a dia. Nesse cenário, a Roborock, empresa global especializada em soluções inteligentes de limpeza e automação doméstica, aposta na inteligência artificial e na robótica aplicada à rotina como pilares para impulsionar a evolução das smart homes no Brasil.

"Existe uma mudança clara na forma como os consumidores enxergam a tecnologia em casa. O foco deixou de ser apenas conectividade e passou a ser autonomia inteligente", afirma Santiago Lian, diretor comercial da Roborock. "Hoje, o usuário procura soluções capazes de compreender o ambiente, se adaptar à rotina e operar de maneira quase invisível, reduzindo fricções e liberando tempo para atividades mais relevantes do dia a dia", acrescenta.

Fundada em 2014, em Pequim, a Roborock está presente em mais de 170 países e regiões e atende atualmente mais de 22 milhões de residências ao redor do mundo. A companhia atua no desenvolvimento de soluções inteligentes que integram robótica avançada, inteligência artificial e experiência do usuário para ampliar a automação na casa conectada.

Segundo a empresa, a transformação do setor passa diretamente pelo avanço da inteligência artificial integrada nos dispositivos domésticos. Tecnologias de navegação inteligente, mapeamento em tempo real e reconhecimento de ambientes permitem que os equipamentos deixem de executar apenas comandos programados para atuar de forma dinâmica e adaptativa. "No passado, a automação doméstica funcionava majoritariamente por repetição de tarefas. Agora, entramos em uma fase em que os sistemas conseguem interpretar contextos, identificar padrões e tomar decisões operacionais automaticamente", explica Santiago.

Entre os recursos que vêm impulsionando essa evolução estão sistemas de navegação LiDAR, sensores de reconhecimento espacial e algoritmos de inteligência artificial capazes de criar mapas tridimensionais dos ambientes, identificar obstáculos em tempo real e otimizar trajetos de forma autônoma. A integração com aplicativos e assistentes de voz também amplia a personalização da experiência, permitindo controle remoto, criação de rotinas automatizadas e gerenciamento inteligente das tarefas domésticas.

A tendência acompanha uma mudança de comportamento do consumidor brasileiro, que passa a enxergar a automação residencial como uma ferramenta de conveniência e otimização do tempo. "O mercado brasileiro ainda está em um processo importante de amadurecimento da categoria, principalmente na compreensão do que realmente significa automação inteligente na rotina doméstica. Existe uma diferença grande entre dispositivos que apenas executam funções básicas e soluções que efetivamente utilizam inteligência artificial, mapeamento avançado e adaptação dinâmica para operar de forma autônoma", finaliza o executivo.

Para a Roborock, o avanço da categoria deve ampliar a presença de tecnologias inteligentes em diferentes perfis de residência nos próximos anos, impulsionando um ecossistema cada vez mais conectado em casa. O consumidor busca praticidade, eficiência e integração, e a tecnologia passa a cumprir justamente esse papel ao funcionar em segundo plano para tornar o cotidiano funcional e inteligente.

Sobre a Roborock

A Roborock é uma marca global de soluções inteligentes de limpeza, presente em mais de 170 países e regiões e com mais de 15 milhões de unidades comercializadas, se consolidou como uma das principais referências mundiais em aspiradores robôs e limpeza inteligente. Com foco em inovação, design premium e experiência do usuário, a Roborock oferece produtos que unem alta tecnologia, automação e conveniência para atender consumidores que buscam uma casa mais limpa, conectada e funcional.

Sobre a MDX

A MDX é uma empresa brasileira com mais de 20 anos de atuação nos setores de tecnologia e segurança eletrônica. Com presença comercial em todo o território nacional, a companhia atende os principais varejistas e especialistas do mercado, além de contar com operações na América Latina e nos Estados Unidos, onde mantém sede em Miami, na Flórida. Seu portfólio reúne soluções voltadas à segurança, monitoramento e bem-estar, com foco em inovação, desempenho e confiabilidade. No Brasil, a MDX também atua como distribuidora oficial da Roborock.

Informações para imprensa:

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