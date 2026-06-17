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Boutique aposta em IA para formar nova geração de líderes

VaS Continuum amplia atuação e consolida um ecossistema voltado à sucessão, governança e longevidade dos negócios familiares brasileiros

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/06/2026 às 21h03
Boutique aposta em IA para formar nova geração de líderes
Créditos: Paulo Bareta

Em um cenário marcado pela aceleração tecnológica, pela transição geracional e pela necessidade de adaptação constante dos modelos de negócios, cresce no Brasil a demanda por estruturas capazes de preparar lideranças para decisões de longo prazo. É nesse contexto que a VaS Continuum consolida sua atuação como uma boutique estratégica dedicada à arquitetura de futuros para famílias empresárias, líderes e marcas em transformação.

Fundada por Vanessa Sandrini, executiva com mais de 30 anos de atuação no varejo brasileiro, a empresa combina estratégia, governança, cultura, marca, educação e inteligência artificial em um ecossistema voltado à construção de legados empresariais sustentáveis.

A iniciativa surge em um momento de crescente atenção à sucessão empresarial. De acordo com o Global Family Business Report 2025, da KPMG, empresas familiares de alta performance vêm acelerando investimentos em governança, inovação, profissionalização da gestão e desenvolvimento de lideranças como forma de assegurar a continuidade dos negócios entre gerações e aumentar sua capacidade de adaptação em um ambiente de mudanças constantes.

Tradição e futuro

A proposta da VaS Continuum é justamente atuar nesse intervalo entre tradição e futuro.

"Acreditamos que empresas longevas não nascem da ruptura, mas da continuidade. Honrar a história, compreender os sinais do presente e construir critérios sólidos de decisão é o que permitirá que as organizações atravessem gerações", afirma Vanessa Sandrini, fundadora e Chief Vision Officer (CVO), da VaS Continuum.

A executiva comenta que a companhia desenvolveu uma metodologia proprietária, a ESSE®, estruturada em três jornadas estratégicas — Almanizar, Longevizar e Potencializar —, destinadas a apoiar líderes e famílias empresárias na construção de negócios resilientes.

A expansão da atuação da empresa ocorre em paralelo à formalização do Movimento Continuum, uma vertical de educação estratégica baseada em um modelo IA First, no qual a inteligência artificial deixa de ser uma ferramenta pontual e passa a funcionar como infraestrutura permanente de aprendizagem e tomada de decisão.

O tema ganha relevância em um momento em que organizações globais aceleram a integração entre capacidades humanas e tecnológicas. O relatório Global Human Capital Trends, da Deloitte, aponta que empresas que conseguem equilibrar inteligência humana e Inteligência Artificial tendem a apresentar maior capacidade de inovação, adaptação e geração de valor de longo prazo.

Para Silvana Balbo, sócia e Chief Marketing Officer (CMO) da VaS Continuum, a construção de futuros sustentáveis depende da coerência entre identidade, posicionamento e estratégia.

"Nosso trabalho é traduzir os sinais do mundo e transformá-los em decisões consistentes. A longevidade dos negócios está diretamente ligada à capacidade de manter coerência entre aquilo que a organização promete, decide e entrega ao longo do tempo", ressalta.

Estrutura com foco em fortalecer o protagonismo de famílias empresárias

A estrutura criada pela empresa também busca fortalecer o protagonismo das famílias empresárias, responsáveis pela parcela significativa da atividade econômica brasileira e por grande parte da geração de empregos no país.

Atualmente, a VaS Continuum reúne uma rede formada por mais de 30 mentores e aproximadamente 100 líderes empresariais, com atuação em nove estados e impacto em dezenas de famílias empresárias ligadas aos setores de varejo, alimentação, farmacêutico, hospitalidade, serviços e beleza.

A companhia também consolidou iniciativas como o Famílias Continuum, programa anual de desenvolvimento para acionistas e sucessores, e o Vozes & Visões, sua imersão proprietária dedicada à análise dos movimentos que deverão influenciar a próxima década dos negócios brasileiros.

Como desdobramento dessa estrutura, o evento realizado em 17 de junho de 2026, intitulado "Imersão Líder Continuum", inaugurou oficialmente sua vertical de educação estratégica para reforçar a aposta da empresa em um modelo de aprendizagem IA First.

Evento "Imersão Líder Continuum"

A programação reúne executivos e especialistas em torno de temas ligados à nova dinâmica dos negócios, desenvolvimento humano e tendências globais, incluindo conteúdos sobre desejo, valor e pertencimento, com Carlos Ferreirinha, a metodologia Whole Performers®, desenvolvida em parceria com o ecossistema Novos Humanos, além de discussões sobre a transformação dos mercados asiáticos, conduzidas por George Maeda e Alice Caetano.

O objetivo da iniciativa foi reforçar a visão da VaS de que a formação de lideranças deixou de ser um processo pontual para se tornar uma jornada contínua de preparação para decisões de longo prazo.

Construção de vínculos duradouros entre as lideranças

Para Aline Novello, Head de Comunidade e sócia da empresa, o diferencial está na construção de vínculos duradouros entre as lideranças.

"As transformações mais profundas acontecem quando as pessoas deixam de atuar de forma isolada e passam a construir inteligência coletiva. Nosso papel é criar um ambiente em que líderes, famílias e empresas desenvolvam relações de pertencimento capazes de sustentar decisões que atravessem o tempo", observa.

A aposta da VaS Continuum é que o futuro das organizações brasileiras dependerá cada vez menos de respostas imediatas e cada vez mais da capacidade de interpretar cenários complexos, formar lideranças adaptáveis e construir legados intergeracionais.

"A continuidade deixou de ser apenas uma questão sucessória para se tornar uma estratégia competitiva. O Brasil precisará de lideranças preparadas para navegar em um ambiente de mudanças permanentes e, ao mesmo tempo, preservar a identidade que sustenta a geração de valor", conclui Vanessa Sandrini.

Sobre a VaS Continuum

A VaS Continuum é uma boutique estratégica de arquitetura de futuros dedicada a famílias empresárias, líderes e marcas em transição. A empresa atua na interseção entre estratégia, governança, cultura, educação e inteligência artificial, com o propósito de desenvolver lideranças capazes de construir negócios longevos e impactar positivamente os diversos "Brasis" que geram valor.

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