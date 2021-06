7º BPM, SUSEPE e Polícia Civil prestam homenagem a agente penitenciário morto em serviço

O agente da SUSEPE Clóvis Antônio Ronan foi vítima de disparos de arma de fogo em confronto com criminosos que buscavam resgatar um preso durante uma escolta para atendimento médico na cidade de Caxias do Sul ontem, segunda-feira (07/06).

O comando, oficiais e praças do 7º BPM se solidarizam com os familiares e amigos do agente Clóvis, bem como todos os integrantes da Susepe do Rio Grande do Sul.

