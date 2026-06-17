Gurias do Yucumã Flamengo homenageiam Rádio Província pelos 37 anos de história

A equipe feminina Gurias do Yucumã Flamengo, de Tenente Portela, realizou uma visita especial aos estúdios da Rádio Província FM no início da tarde desta quarta-feira (17). Acompanhadas pela diretoria, as atletas participaram de um momento de confraternização em comemoração aos 37 anos da emissora. Durante o encontro, o diretor da equipe, Ildo Scapini, entregou ao diretor da Rádio Província FM, Jalmo Fornari, uma camiseta oficial das Gurias do Yucumã Flamengo como forma de homenagem e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela emissora ao longo de sua trajetória.

Em sua manifestação, Ildo Scapini parabenizou a rádio pelo aniversário e destacou a importância da comunicação para o fortalecimento do esporte local e regional, ressaltando o espaço concedido às modalidades esportivas e aos atletas da região.

Ao agradecer o presente, Jalmo Fornari falou sobre a realização do sonho de construir a Rádio Província FM e enfatizou a importância da dedicação e da perseverança para alcançar objetivos. Dirigindo-se às atletas, incentivou as meninas a nunca desistirem de seus sonhos e afirmou que espera vê-las, no futuro, vestindo a camisa da Seleção Brasileira e representando o país nos grandes palcos do futebol feminino. A visita marcou mais um momento especial das comemorações dos 37 anos da Rádio Província FM, reforçando sua ligação com a comunidade e com o esporte regional.

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