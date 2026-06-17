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Gurias do Yucumã Flamengo homenageiam Rádio Província pelos 37 anos de história

Diretor Ildo Scapini entregou camiseta oficial da equipe ao diretor Jalmo Fornari em reconhecimento ao apoio da emissora ao esporte regional

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
17/06/2026 às 13h52
Gurias do Yucumã Flamengo homenageiam Rádio Província pelos 37 anos de história
Foto: Divulgação Jornal Província

A equipe feminina Gurias do Yucumã Flamengo, de Tenente Portela, realizou uma visita especial aos estúdios da Rádio Província FM no início da tarde desta quarta-feira (17). Acompanhadas pela diretoria, as atletas participaram de um momento de confraternização em comemoração aos 37 anos da emissora. Durante o encontro, o diretor da equipe, Ildo Scapini, entregou ao diretor da Rádio Província FM, Jalmo Fornari, uma camiseta oficial das Gurias do Yucumã Flamengo como forma de homenagem e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela emissora ao longo de sua trajetória.

Em sua manifestação, Ildo Scapini parabenizou a rádio pelo aniversário e destacou a importância da comunicação para o fortalecimento do esporte local e regional, ressaltando o espaço concedido às modalidades esportivas e aos atletas da região.

Ao agradecer o presente, Jalmo Fornari falou sobre a realização do sonho de construir a Rádio Província FM e enfatizou a importância da dedicação e da perseverança para alcançar objetivos. Dirigindo-se às atletas, incentivou as meninas a nunca desistirem de seus sonhos e afirmou que espera vê-las, no futuro, vestindo a camisa da Seleção Brasileira e representando o país nos grandes palcos do futebol feminino. A visita marcou mais um momento especial das comemorações dos 37 anos da Rádio Província FM, reforçando sua ligação com a comunidade e com o esporte regional.

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