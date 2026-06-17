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Rio Grande do Sul ultrapassa marca de mil transplantes realizados em 2026

Estado contabiliza 1.095 procedimentos até junho e mantém estratégias para ampliar doações, enquanto quase 3 mil pacientes seguem na fila de espera por órgãos e tecidos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom SES-Secom
17/06/2026 às 09h08
Rio Grande do Sul ultrapassa marca de mil transplantes realizados em 2026
Imagem ilustrativa de uma das campanhas de doação de órgãos promovidas pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Saúde

O Rio Grande do Sul já superou a marca de mil transplantes efetuados em 2026. Dados da Central Estadual de Transplantes apontam que, entre janeiro e a segunda semana de junho, foram realizados 1.095 procedimentos, envolvendo órgãos e tecidos destinados a pacientes que aguardavam por uma nova oportunidade de tratamento.

Do total registrado neste ano, 367 correspondem a transplantes de órgãos sólidos, como rins, fígados, corações e pulmões. Outros 728 procedimentos envolveram tecidos, incluindo córneas, medula óssea, ossos, pele e tecido escleral.

Entre os transplantes realizados, destacam-se 455 de córnea, 274 de rim, 112 de medula óssea, 95 de osso, 73 de tecido escleral, 61 de fígado, 17 de coração, 15 de pulmão e três de pele. O volume alcançado em pouco mais de cinco meses já se aproxima do total de 1.215 procedimentos registrados no primeiro semestre de 2025.

Apesar dos avanços, a demanda permanece elevada. Atualmente, 2.978 pessoas aguardam por um transplante no Estado. A maior lista de espera é para rim, com 1.481 pacientes. Em seguida aparecem os transplantes de córnea, com 1.226 pessoas aguardando, e de fígado, com 152 pacientes na fila.

Para ampliar a oferta de órgãos e reduzir o tempo de espera, a Secretaria Estadual da Saúde investe em campanhas de conscientização sobre a importância da doação, além de capacitar equipes hospitalares para identificar e comunicar potenciais doadores à Central de Transplantes.

Capacitação contribui para novas doações

Um exemplo recente ocorreu no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, onde foi registrada a primeira doação de órgãos da instituição. A ação possibilitou a realização de um transplante renal na última sexta-feira (12).

O resultado foi consequência de um treinamento realizado no fim de 2025 por profissionais do hospital junto à Organização de Procura de Órgãos (OPO), ligada ao Sistema Estadual de Transplantes e sediada no Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Após a qualificação, a equipe conseguiu realizar a notificação dentro do prazo adequado, permitindo que a captação fosse efetuada por especialistas da Santa Casa de Porto Alegre.

Segundo a coordenação da Central de Transplantes, ampliar o número de hospitais que notificam possíveis doadores é fundamental para aumentar a oferta de órgãos, especialmente em unidades que possuem leitos de UTI e atendem pacientes com diagnóstico de morte encefálica.

Em 2025, o Rio Grande do Sul registrou 2.446 transplantes, resultado que representou crescimento de 8% em comparação ao ano anterior. No cenário nacional, o Estado ocupa a terceira posição em transplantes renais, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.

 

 

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