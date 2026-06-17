Governo do Estado investe em obras para evitar deslizamentos em rodovias na Região dos Vales

A reconstrução da infraestrutura rodoviária gaúcha exige ir além da recuperação do asfalto, incorporando soluções estruturais que protejam as vias contra a força da natureza. Com esse foco estratégico, as obras realizadas pelo governo do Estado nos vales do Taquari, Caí e Rio Pardo incluem 59 projetos de contenção para estabilizar encostas e taludes em nove trechos de rodovias seriamente atingidos. Os trabalhos, executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) –, contam com R$ 517,2 milhões provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).
Esta matéria faz parte de uma série de conteúdos sobre investimentos de mais de R$ 3,1 bilhões do governo do Estado que estão tornando o Rio Grande do Sul um canteiro de obras em rodovias e pontes.
Preparação para o futuro
As obras de contenções foram projetadas a partir de estudos técnicos do solo e do volume de água, em razão da necessidade identificada durante as enchentes de 2024, quando deslizamentos bloquearam vias e isolaram comunidades.
“A Região dos Vales sofreu um impacto sem precedentes. Nosso foco agora não é apenas reconstruir o que foi levado pelas chuvas, mas garantir que essas encostas estejam firmes para o futuro. Estamos entregando rodovias verdadeiramente preparadas para proteger a vida dos usuários e manter o fluxo da nossa economia, independentemente dos desafios climáticos”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães.
O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, detalha a complexidade dos projetos desenvolvidos para a região. “Cada encosta afetada exigiu um estudo técnico minucioso. As contenções que estamos executando funcionam como um escudo para a rodovia, aliando estruturas robustas de engenharia a sistemas eficientes de escoamento da água. O objetivo do corpo técnico do Daer é evitar que novas infiltrações desestabilizem o solo, garantindo que as rodovias dos Vales tenham uma trafegabilidade segura e contínua”, explica Faustino.
Rio Grande do Sul vira canteiro de obras com investimento de mais de R$ 3,1 bilhões pelo governo do Estado em rodovias e pontes
Governo do Estado investe mais de R$ 1 bilhão em estradas na Serra, superando 33% do total aplicado em rodovias no RS
ERS-332 (Anta Gorda - Encantado)
ERS-332 (Anta Gorda - Soledade)
ERS-129 (Estrela - Roca Sales)
ERS-425 (Nova Bréscia - Encantado)
ERS-433 (Relvado)
RSC-453 (Imigrante)
ERS-124 (Harmonia - Montenegro)
ERS-415 (Bom Princípio - Tupandi)
VRS-858 (Candelária)
Texto: Ascom Daer
Edição: Secom