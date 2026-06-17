Governo do Estado investe em obras para evitar deslizamentos em rodovias na Região dos Vales

Obras de contenção foram projetadas a partir de estudos técnicos do solo e do volume de água -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A reconstrução da infraestrutura rodoviária gaúcha exige ir além da recuperação do asfalto, incorporando soluções estruturais que protejam as vias contra a força da natureza. Com esse foco estratégico, as obras realizadas pelo governo do Estado nos vales do Taquari, Caí e Rio Pardo incluem 59 projetos de contenção para estabilizar encostas e taludes em nove trechos de rodovias seriamente atingidos. Os trabalhos, executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) –, contam com R$ 517,2 milhões provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Esta matéria faz parte de uma série de conteúdos sobre investimentos de mais de R$ 3,1 bilhões do governo do Estado que estão tornando o Rio Grande do Sul um canteiro de obras em rodovias e pontes.

Preparação para o futuro

As obras de contenções foram projetadas a partir de estudos técnicos do solo e do volume de água, em razão da necessidade identificada durante as enchentes de 2024, quando deslizamentos bloquearam vias e isolaram comunidades.

“A Região dos Vales sofreu um impacto sem precedentes. Nosso foco agora não é apenas reconstruir o que foi levado pelas chuvas, mas garantir que essas encostas estejam firmes para o futuro. Estamos entregando rodovias verdadeiramente preparadas para proteger a vida dos usuários e manter o fluxo da nossa economia, independentemente dos desafios climáticos”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, detalha a complexidade dos projetos desenvolvidos para a região. “Cada encosta afetada exigiu um estudo técnico minucioso. As contenções que estamos executando funcionam como um escudo para a rodovia, aliando estruturas robustas de engenharia a sistemas eficientes de escoamento da água. O objetivo do corpo técnico do Daer é evitar que novas infiltrações desestabilizem o solo, garantindo que as rodovias dos Vales tenham uma trafegabilidade segura e contínua”, explica Faustino.

Objetivo é evitar que novas infiltrações desestabilizem o solo -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Obras com contenções nas rodovias da Região dos Vales:

ERS-332 (Anta Gorda - Encantado)

Investimento: R$ 93,16 milhões

Extensão: 32,2 km

Contenções: 13

ERS-332 (Anta Gorda - Soledade)

Investimento: R$ 107,4 milhões

Extensão: 60 km

Contenções: 1

ERS-129 (Estrela - Roca Sales)

Investimento: R$ 55,91 milhões

Extensão: 27,31 km

Contenções: 2

Trabalhos têm aporte de R$ 517,2 milhões provenientes do Fundo do Plano Rio Grande -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

ERS-425 (Nova Bréscia - Encantado)

Investimento: R$ 43,58 milhões

Extensão: 12 km

Contenções: 5

ERS-433 (Relvado)

Investimento: R$ 77,64 milhões

Extensão: 16,6 km

Contenções: 22

RSC-453 (Imigrante)

Investimento: R$ 14,47 milhões

Extensão: 4,4 km

Contenções: 3

ERS-124 (Harmonia - Montenegro)

Investimento: R$ 46,96 milhões

Extensão: 19 km

Contenções: 4

ERS-415 (Bom Princípio - Tupandi)

Investimento: R$ 23,14 milhões

Extensão: 9,37 km

Contenções: 7

VRS-858 (Candelária)

Investimento: R$ 55 milhões

Extensão: 12,8 km

Contenções: 2