Violência contra a mulher cresce na Região Celeiro em 2026

Ameaças lideram estatísticas

Entre os crimes registrados no período, as ameaças continuam sendo a principal forma de violência denunciada pelas mulheres da região. Foram contabilizados 234 casos dessa natureza entre janeiro e maio.

Na sequência aparecem:

134 casos de lesão corporal;

14 casos de estupro;

1 tentativa de feminicídio.

Especialistas apontam que o aumento das notificações de ameaça pode estar relacionado à maior conscientização das vítimas e ao fortalecimento das campanhas de incentivo à denúncia. O registro precoce dessas ocorrências é considerado fundamental para evitar que a violência evolua para agressões físicas mais graves ou até mesmo para casos de feminicídio.

Municípios apresentam índices acima da média regional

Sete municípios da Região Celeiro registraram índices de violência contra a mulher acima da média regional nos cinco primeiros meses de 2026. A taxa média ficou em 5,52 casos para cada mil mulheres.

Em ordem decrescente, os maiores índices foram observados em:

Bom Progresso; Miraguaí; Campo Novo; Coronel Bicaco; Sede Nova; Braga; Redentora Santo Augusto Tenente Portela Barra do Guarita Chiapetta

Na outra extremidade do ranking aparece Vista Gaúcha, que registrou apenas uma ocorrência no período, relacionada a agressão física.

Três Passos lidera em números absolutos

Quando analisados os números absolutos de ocorrências, Três Passos aparece na primeira posição regional, com 64 registros. Destes, 42 foram classificados como ameaça.

Em seguida está Tenente Portela, que contabilizou 41 ocorrências, sendo 24 delas relacionadas ao mesmo tipo de crime.

Número de estupros acende alerta

Outro dado que chama a atenção das autoridades é o crescimento dos registros de estupro. Durante todo o ano de 2025, a Região Celeiro contabilizou 21 casos. Apenas nos cinco primeiros meses de 2026, já foram registradas 14 ocorrências, número que supera a metade de todos os casos registrados no ano anterior.

O cenário reforça a necessidade de intensificação das ações de prevenção, acolhimento às vítimas e combate à violência de gênero.

Metodologia considera realidade regional

Em razão da baixa densidade populacional da Região Celeiro, a Secretaria da Segurança Pública adota uma metodologia específica para a análise dos indicadores locais. Diferentemente da taxa tradicional utilizada por 100 mil habitantes, os índices regionais são calculados com base no número de ocorrências por mil mulheres, proporcionando uma avaliação mais adequada à realidade dos municípios.

Denunciar é fundamental

O aumento dos casos registrados evidencia a importância da denúncia como ferramenta de proteção às vítimas. Especialistas destacam que romper o silêncio é um passo decisivo para interromper ciclos de violência e evitar que situações de ameaça evoluam para agressões mais graves.

O enfrentamento da violência contra a mulher exige a atuação conjunta do poder público, das forças de segurança, das instituições de apoio e de toda a sociedade, garantindo proteção, acolhimento e justiça para as vítimas.







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