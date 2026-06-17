Quarta, 17 de Junho de 2026
5°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prefeitura de Limeira fecha acesso à Ponte do Esqueleto

Jovem morreu após salto sem corda

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/06/2026 às 20h20
Prefeitura de Limeira fecha acesso à Ponte do Esqueleto
© Prefeitura de Limeira/Divulgação

A prefeitura de Limeira reforçou nesta quarta-feira (17) as medidas de segurança na área da Ponte do Esqueleto, com o fechamento de acessos irregulares e o complemento de ações emergenciais. Segundo a prefeitura, uma intervenção mais ampla não havia sido executada antes devido às limitações operacionais por parte do governo federal, responsável pela ponte. A entrada no local é crime porque a área não é de acesso público.

A prefeitura informou que a administração municipal foi acionada pelo governo federal para prestar apoio na realização da interdição. As obras estruturais permanentes, incluindo a construção de muros de contenção, a manutenção das valetas e demais medidas de fechamento da área, permanecem sob responsabilidade da União. As iniciativas estão sendo tomadas até que se encontre a solução definitiva para evitar o acesso ao local.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As medidas foram adotadas depois da morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, no último sábado (13), arremessada da ponte, para um salto de rope jump (salto no vazio a partir de locais muito altos), sem estar presa às cordas do equipamento de segurança. Ela foi jogada de uma altura de cerca de 40 metros por instrutores de uma empresa privada.

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU), órgão do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), discute com os governos locais a eventual remoção da ponte , que está localizada na divisa entre os municípios de Limeira e Cordeirópolis, no interior de São Paulo.

Em nota à imprensa, a SPU reafirmou que a transferência da propriedade da ponte para o Patrimônio da União foi oficializada em maio deste ano e que nunca autorizou nenhuma atividade no local.

Reunião

Na segunda-feira (15), os representantes da Secretaria do Patrimônio da União e a Advocacia Geral da União (AGU) estiveram no interior paulista e se reuniram com a prefeita de Cordeirópolis, Cristina Saad, e com o prefeito de Limeira, Murilo Félix, e suas equipes. A SPU confirmou que continuará discutindo com os governos locais uma solução definitiva para a ponte.

As duas prefeituras defenderam a demolição da estrutura de propriedade da União. De acordo com publicação na rede social da gestora de Cordeirópolis, Cristina Saad, esta medida deve ser imediata.

Após o encontro, o prefeito Murilo Félix confirmou que a área apresenta riscos conhecidos há muitos anos e que, mesmo interditada, a construção continuava atraindo pessoas. Na reunião, a prefeitura de Limeira relatou que havia sido aberta uma valeta para impedir o acesso ao local e que a vala foi fechada sem conhecimento de sua administração.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/Agência Brasil.
Política Há 27 minutos

Durigan critica PEC que dá autonomia ao BC por criar “novo Poder

Ministro da Fazenda deu declaração em audiência pública na Câmara
Política Há 1 hora

O que Trump fez foi coisa desaforada, diz Lula sobre novo tarifaço

Presidente falou na França após o fim da Cúpula do G7
Política Há 1 dia

Justiça de SP arquiva processo de jornalista perseguido por Zambelli

Ex-deputada recorreu ao Judiciário após texto publicado na internet
Política Há 1 dia

Candidaturas femininas crescem, mas número de eleitas continua baixo

Dados apontam avanço lento na ocupação de cadeiras legislativas
Política Há 2 dias

Lula tem encontros com presidentes da França e da Suíça

Reuniões ocorreram durante viagem do presidente para reunião com G7

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
Sensação
1.64 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
19°
Sexta
13° 11°
Sábado
13° 10°
Domingo
19°
Segunda
13° 10°
Últimas notícias
Tenente Portela Há 15 minutos

Tenente Portela lança programação dos 71 anos e apresenta balanço de obras
Tecnologia Há 24 minutos

IA e casas conectadas impulsionam rotina doméstica no Brasil
Justiça Há 24 minutos

Polícia abre inquérito sobre arma apreendida atribuída a Bolsonaro
Política Há 24 minutos

Durigan critica PEC que dá autonomia ao BC por criar “novo Poder
Saúde Há 24 minutos

Novo caso de febre amarela é registrado em Lagoinha, interior de SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 -0,05%
Euro
R$ 5,87 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,530,56 +0,52%
Ibovespa
168,453,94 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3712 (16/06/26)
01
03
04
06
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias